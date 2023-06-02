الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: جيل بايدن تبدأ زيارة إلى مصر اليوم

جيل بايدن
جيل بايدن

تبدأ السيدة الأولى الأمريكية جيل بايدن، اليوم الجمعة، زيارة رسمية إلى القاهرة، تستمر يومين، بحسب ما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

وتناقش جيل بايدن، خلال الزيارة، الاستثمارات الأمريكية التي تهدف إلى دعم مبادرات التعليم وزيادة الفرص الاقتصادية.

تأتي الزيارة ضمن جولة خارجية تستمر أسبوعًا، بدأتها السيدة الأولى الأمريكية من الأردن، حيث حضرت حفل زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله، وتشمل أيضًا المغرب.

وفي السياق، أكدت المتحدثة باسم السيدة الأولى الأمريكية، أن الهدف من الزيارة هو الترويج لتحسين أوضاع النساء والشباب في جميع أنحاء العالم، وذلك بالتركيز بشكل خاص على مجالات التعليم والصحة والتمكين.

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