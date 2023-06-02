تشافى يحدد ملامح الميركاتو الصيفى فى برشلونة

تحدث تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة الإسباني، عن لاعبي فريقه الأقرب لمغادرة النادي، واللاعبين الذين قد ينضمون في فترة الانتقالات الصيفية.

وتُوج برشلونة بطلًا للدوري الإسباني للمرة السابعة والعشرين في تاريخه، بقيادة تشافي.

وقال تشافي في حوار لصحيفة "موندو ديبرتيفو" الكتالونية: "بالنسبة لأنسو فاتي، علينا الانتظار لمعرفة ما سيكون السيناريو. إنه لاعب كرة قدم أحبه وقد ساعدنا كثيرًا. من الواضح أنه يخرج من موقف صعب للغاية بسبب الإصابات.. لكن يجب أن يكون لمستواه استمرارية ولا يمكنني ضمان ذلك".

وعن رافينيا، قال: "إنه باق في الفريق، إنه لاعب مهم جدا بالنسبة لي. لقد أحدث فرقًا".

وعن إمكانية التعاقد مع إلكاي جوندوجان لاعب مانشستر سيتي، قال: "سأقول فقط إن جميع اللاعبين الذين تحدثت معهم يريدون القدوم إلى برشلونة، لم يقل لي أحد بعد (لا، أنا أُفضل نادٍ آخر). يريد لاعب كرة القدم الاستماع إلى المدرب، لمعرفة ما إذا كان سيكون مهمًا وفي أي مركز سيلعب".

وعن رفض مانشستر سيتي التخلي عن كانسيلو لـ برشلونة، قال: "لا أعرف لماذا لم يأت في يناير. إنه ليس سؤال بالنسبة لي. قالوا لي إنه لن يحضر لأن السيتي قال لا لبرشلونة. أنا لا أعرف أكثر. سيتعين علينا أن نسأل بيب جوارديولا أو مسؤولي مانشستر سيتي".

وأضاف: "من هنا سنرى إلى أي مدى يمكننا أن نذهب لأننا في نفس الظروف مثل العام الماضي أو قد يكون أسوأ من ناحية القيود على التعاقدات، قد لا نتمكن من التوقيع على ما نريد. هذا هو واقعنا. نحن لسنا على نفس المستوى الاقتصادي مثل السيتي أو بايرن أو ريال مدريد. لا يمكننا أن نقول إننا نريد هذا ونضمه، نحن مشروطون تمامًا بـ(اللعب النظيف)".

وعن روبن نيفيز الذي اقترب من الانتقال للفريق: "إنه لاعب جيد، لكننا سنرى ما إذا كان بإمكانه التكيف معنا".

وعن مارتين زوبيميندي متوسط ميدان ريال سوسيداد، قال: "ذات يوم سألت بوسكيتس من كان أفضل لاعب في مركزه وقال اسمه. عليك أن تستمع إلى أولئك الذين يعرفون أكثر".

وعن أولويات الفريق في الميركاتو، قال: "أولاً لاعب خط وسط دفاعي، ثانياً لاعب جناح أو لاعب خط وسط وثالثًا ظهير أيمن".

وعن المغادرين للفريق، قال: "لن يرحل أي لاعب نعتبره مهمًا. لم يتم التفكير في هذا السيناريو. لن يكون هناك بيع لمدافع، يجب أن يكون هناك موقف فوضوي للغاية لحدوث شيء من هذا القبيل، وهو أسوأ سيناريو".

وعن مستقبله مع الفريق، قال: "بالنسبة للتجديد لن تكون هناك مشكلة، مسألة التقييم تتعلق أكثر قليلًا بالجهاز الفني، أعتقد أنهم يقومون بعمل مهم للغاية يجب تقديره، في اجتماعين أو 3 اجتماعات أخرى سننتهي من مسألة التجديد، أنا متأكد".