وزارة العمل في أسبوع.. اسم ومَبنى جديدين و3687 فرصة عمل

أصدرت وزارة العمل تقريراً بشأن حصاد الـ7 أيام الماضية، والتي شهدت مجموعة من الأنشطة، والقرارات، والأحداث ومن بينها الإنتقال الكامل إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وصدور قرار بشأن تغيير اسم الوزارة من "القوى العاملة" إلى "العمل"، فضلاً عن اجتماع تنسيقي للتحضير للمشاركة في فعاليات الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف، ضمن 187 دولة حول العالم، كما استمرت الوزارة في نشاطها بتوفير فرص العمل، وتنظيم ملتقيات التوظيف في المحافظات تنسيقاً مع القطاع الخاص ،كما شهد ديوان عام الوزارة اجتماعاً لمجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل، معلناً عن أرقامِ جديدة تؤكد دور "الوزارة" في دعم ملف التدريب المهني، وتأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل.

كما شهد الديوان تقديم دعم جديد لعمالة غير منتظمة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وكذلك تستمر مكاتب التمثيل العمالي في الخارج في دورها برعاية وحماية عمالنا، وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، فعادت مستحقات عمال مصريين من الأردن والسعودية، كما تواصل مديريات العمل بالمحافظات دورها في تعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل في المنشأت الصناعية لزيادة الإنتاج ،وللإستقرار في مواقع العمل.

في العاصمة الإدارية:

مع نهاية الأسبوع أعلنت الوزارة أن موظفيها بالإدارات المركزية والإدارات العامة والتابعة لديوان الوزارة انتقلوا بشكل كامل الي المبنى الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في أول أيام العمل بالطاقة الكاملة ضمن خطة انتقال الوزارات للحي الحكومي والتي تبلغ 19 وزارة بدأت بالفعل تباشر مهام أعمالها من مقراتها الجديدة بالعاصمة الإدارية.

وزارة العمل

وفي قرار تاريخي أعلنت الوزارة عن موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي يوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بتغيير إسم الوزارة من "القوى العاملة" إلى "العمل".



عمالة غير منتظمة

واستكملت الوزارة دورها في دعم ورعاية العمالة غير المنتظمة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث سَلم وزير العمل حسن شحاتة هذا الأسبوع، شيكات تعويض وثائق التأمين ضد الحوادث الشخصية لـ5 أسر لعمال متوفين، من العمالة غير المنتظمة، من محافظتي القاهرة وقنا بإجمالى مبلغ مليون جنيه يستفيد منها 23 فرد من أفراد تلك الأسر، مقدمة من شركة مصر للتأمين كتعويض من خلال وثيقة التأمين لحالات العجز الجزئي، أو الكلي، أو الوفاة، والتى أصدرتها "الوزارة "بالتعاون مع "الشركة" لحماية العمالة غير المنتظمة وأسرهم ورعايتها اجتماعياً وصحياً.

"صندوق التمويل والتدريب"

واستمراراً لخدمات الوزارة، أعلنت هذا الأسبوع عن استمرار صندوق تمويل التدريب التأهيل التابع لها ،في دوره الاستراتيجي ، كواحد من أبرز أذرع الدولة المصرية لتأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، بتمويل مراكز وبرامج التدريب،وكافة الأنشطة التدريبية الأخرى.

وقالت الوزارة أنه ومنذ تأسيس" الصندوق" عام 2003 وحتي الأن ،انفق 159 مليون و 395 ألف جنيه على منظومة "التدريب والتأهيل".

مواجهة البطالة

وفي إطار خطتها لمواجهة البطالة، أعلنت الوزارة هذا الأسبوع في بيان لها عن تلقيها طلبات من 49 شركة قطاع خاص في 12 محافظة لشغل 3687 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهر يونيه 2023.

"العمل الدولي":

واستعداداً لمؤتمر دولي كبير تشارك فيه 187 دولة حول العالم، وجه وزير العمل حسن شحاتة، الشُكر والتقدير إلى منظمة العمل الدولية -إحدى المنظمات المتخصصة بالأمم المتحدة -،ومكتبها بالقاهرة، لحُسن تعاونها مع الدولة المصرية في كافة البرامج والمشاريع، والتي من شأنها تعزيز علاقات العمل بين أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، وتوفير بيئة عمل لائقة.

وقال الوزير إن عدم إدراج مصر على قائمة الملاحظة الخاصة بالمنظمة ،والمعروضة على مؤتمر العمل الدولي هذا العام 2023، يؤكد التزام الدولة المصرية بمعايير العمل الدولية، واتباع سياسات من شأنها توفير الحماية والرعاية الاجتماعية والحياة الكريمة لجميع الفئات بما فيها العمالة غير المنتظمة، وذوي الهمم.

القائمة رقم 127

وأعلنت الوزارة هذا الأسبوع أيضاً أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، تابع مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن- استكمالا لما تم تحويله سابقا- عملية تحويل القائمة الـ127 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 73 عاملاً مصرياً لدى "المؤسسة" غادروا عمان نهائيا.

عودة مستحقات:

كما تلقت الوزارة، تقريراً من مكتب التمثيل العمالى التابع لها بسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، بشأن نجاح المكتب فى الحصول على مستحقات 10 عمال مصريين بالمملكة، بلغت 408 ألاف و361 ريالا سعوديا، بما يعادل 3 ملايين و364 ألفاً و80 جنيها مصريا تقريباً، وذلك بالتنسيق مع القنصلية المصرية بالرياض وتم ارسال جميع المستحقات على حساب العاملين المصريين المتوفين التابع للسفارة بالرياض.

تكريم

وعودة مرة أخرى للشأن الداخلي، حيث كَرّم وزير العمل حسن شحاتة، بديوان عام الوزارة، 37 من المُتميزين بفريق عمل الإشراف والمتابعة والمراجعة لموازنة البرامج والآداء بالوزارة ومديرياتها والمركز القومى للسلامة والصحة المهنية على جهودهم فى إعداد وتنفيذ موازنة العام المالى 2021 – 2022، وذلك تقديراً لجهودهم فى تجهيزها ومتابعة تنفيذها مع الجهات المختصة واستيفاؤها لكافة البيانات والبرامج طبقاً للمواعيد المحددة على النموذج المعد من وحدة موازنة البرامج والآداء بوزارة المالية، والتى نالت استحسان وإشادة الجهات المالية والرقابية بتنفيذ بنودها وحسن إدارة مواردها.

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