"الزراعيين الأفارقة": التعاون الإفريقى "ضرورة" لمواجهة تحديات الأمن الغذائى

شارك الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين والأمين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة، في الاحتفالية التي نظمها اتحاد الطلاب الأفارقة في مصر تحت عنوان «يوم إفريقيا»، بحضور العديد من المسئولين والسفير محمد نصر رئيس الجمعية الإفريقية، احتفالا بمرور 60 عاما على نشأة منظمة الوحدة الإفريقية عام 1963، خاصة أن مصر من بين 32 دولة إفريقية مؤسسة للمنظمة التي تحولت إلى الاسم الحالي وهو الاتحاد الإفريقي عام 2002، واستعراض التحديات التي تواجه القارة الإفريقية، خاصة في مجالات الأمن الغذائي وتغير المناخ ودعم التعاون الثنائي بين مختلف دول القارة.

وقال نقيب الزراعيين، في تصريحات له على هامش الاحتفالية، إنها تأتي في إطار جهود الدولة المصرية لتفعيل التعاون المشترك بين مختلف دول القارة من خلال مشروعات إفريقية لها صبغة دولية تخدم الأمن الغذائي وتقلل من تأثير الظروف الدولية، مثل جائحة كورونا والحرب الروسية- الأوكرانية، على إمدادات الغذاء بدول القارة، وتشجيع الاستثمار في القارة الإفريقية، خاصة في مشروعات الأمن الغذائي والاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية للدول الإفريقية، وإن التعاون الإفريقي «ضرورة» لمواجهة تحديات الأمن الغذائي ومخاطر المناخ، مع دعم دور الشباب في القارة، وتبادل الخبرات ونقل خبرات الدولة المصرية للأشقاء يخدم أهداف إفريقيا.

وشدد «خليفة» على أهمية دور الشباب في التنمية المستدامة والنهوض بالقارة ضمن أجندة إفريقيا عام 2063، وأن الدولة المصرية تولي التعاون مع الأشقاء الأفارقة أهمية خاصة، مشيرا إلى افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي أعمال البنك الإفريقي الأسبوع الماضي في شرم الشيخ، تحت عنوان «تهيئة التمويل للقطاع الخاص والاقتصاد الأخضر في إفريقيا»، لتشجيع تمويل الاستثمار الدولي في داخل القارة الإفريقية.

وأوضح أهمية الشباب الإفريقي ودوره في تحقيق الأمن الغذائي، سواء للمهندسين الزراعيين المصريين أو الشباب الإفريقي الذي يتلقى دروسه العلمية في مصر بمختلف الجامعات وداخل كليات الزراعة المصرية، مشيرا إلى إنه سيتم تنظيم ورشة عمل إفريقية في مدينة مرسى علم أغسطس المقبل، حول دور الشباب الإفريقي في تحقيق الأمن الغذائي، يشارك فيها الطلاب الأفارقة مع أشقائهم أوائل خريجي كليات الزراعة في مصر والمتفوقين في هذه الكليات من خلال خبراء مصريين يشاركون في فعاليات هذا الحدث الهام دعما للتعاون المشترك وتقديرا لدور الشباب الإفريقي.

ولفت «خليفة» إلى أن هناك «ضرورة ملحة» للمزيد من التعاون والإخاء بين الدول الإفريقية في ظل التحديات التي تحيط بالقارة الإفريقية، حيث أصبحت قضية الزراعة والأمن الغذائي في إفريقيا قضية هامة جدا، مشيرا إلى أن هذه التحديات دفعت الدولة المصرية لتنفيذ العديد من مشروعات الأمن الغذائي، ومنها مشروعات التوسع الأفقي لاستصلاح الأراضي ومشروعات الإنتاج الحيواني والسمكي، وهي متاحة للأشقاء الأفارقة للتعرف على الخبرات المصرية في مختلف قطاعات الأمن الغذائي وتمكين الدول الإفريقية من نقل هذه الخبرات إلى دولهم.

وأشاد الأمين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة بأهمية الاستفادة من الذكرى الـ60 لإنشاء منظمة الوحدة الإفريقية في التوعية بالمزيد من التعاون المشترك بين مختلف الدول الإفريقية، مشيرا إلى أن زيارة سفراء الدول الإفريقية بالقاهرة لمحافظة أسوان للاحتفال بيوم إفريقيا تأتي تأكيدا على اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتعاون والشراكة لتقديم الدعم لمختلف الدول الإفريقية وتحقيق المزيد من الثقة بين الشعوب الإفريقية.

وأشار نقيب الزراعيين إلى أهمية دور شباب الطلاب الأفارقة من خلال رفع كفاءة التدريب والتأهيل والتآخي لهم من خلال اتحاد الطلاب الأفارقة في مصر؛ لتوعية الشباب الإفريقي بالفكر المستنير بالحفاظ على دول القارة من مخاطر الإرهاب لأنها قضية هامة جدا، وأن دعم التعاون المشترك لصالح الشعوب واستقرارها.