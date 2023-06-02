الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بقاء بنزيما لن يغير شيئًا.. ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع كاى هافيرتز

كاي هافيرتز
كاي هافيرتز

أكدت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد الإسباني يستهدف التعاقد مع الألماني كاي هافيرتز مهاجم تشيلسي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإنه حتى مع استمرار الفرنسي كريم بنزيما مع ريال مدريد بشكل مؤكد، فإن ريال مدريد لديها بالفعل خطتها لتدعيم الهجوم، حيث يبرز اسم هافيرتز كخيار مفضل لإدارة النادي المدريدي.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت استمرار كريم بنزيما في صفوف الفريق لمدة موسم، وتأجيل انتقاله للعب في المملكة العربية السعودية.

وأوضح التقرير أن ريال مدريد يرغب في تدعيم خط هجومه، حيث تم طرح اسمين، الأول هو هافيرتز البالغ من العمر 23 عامًا، والثاني هو هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير وثاني هدافي بطولة الدوري الإنجليزي.

وتابع التقرير أن كين هو المهاجم المُفضل لأنشيلوتي وطاقمه التدريبي إذا قرر بنزيما في لحظة ما الذهاب للسعودية، حيث يعتبرونه مهاجمًا رائدًا يلبي متطلبات الصمود أمام الضغط وأقصى مطالب ريال مدريد.

وذكرت الصحيفة أن توتنهام منح ريال مدريد أول مبلغ يمكن التفاوض عليه بخصوص سعر صفقة كين، ألا وهو 100 مليون يورو، وهو مبلغ كبير بالنسبة للنادي الإسباني رغم تبقي موسم واحد في عقد اللاعب مع فريقه الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة إلى أن هافيرتز ما زال خيارًا محبوبًا بالنسبة للنادي، وهو المرشح المُفضل لتدعيم الهجوم، لسعره حيث تبلغ قيمته 60 مليون يورو، إضافة لعمره الصغير نسبيًا مما يجعله لاعبًا مثاليًا للعمل كجسر حتى التعاقد مع الهدف الأكبر للنادي، إيرلينج هالاند أو كيليان مبابي أو كليهما، إضافة إلى أن المهاجم الألماني يمكنه اللعب كمهاجم ثانٍ، ويمكنه أن يأتي حتى إذا استمر بنزيما.
وأضاف التقرير أن الخطة لم تتغير بخصوص خوسيلو مهاجم إسبانيول والذي سيصل إلى النادي ليحل محل ماريانو دياز الذي سينتهي عقده.

ريال مدريد كاي هافيرتز هافيرتز تشيلسى هاري كين

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