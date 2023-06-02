"تعليم مطروح": رابط إلكتروني لسرعة التواصل مع المعلمين لضمان دراسة وبحث الشكاوى

قال عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح إنه وجه إلى الدكتور علي عبد السلام حلاوة، مسؤول وحدة التواصل ودعم المعلمين، بإنشاء رابط إلكتروني عبر تطبيق 365 أوفس وصفحة باسم وحدة التواصل ودعم المعلمين بمديرية التربية والتعليم محافظة مطروح لتلقي أى شكاوى خاصة بهم وذلك لضمان دراسة وبحث هذه الشكاوى بدقة وسرعة بهدف حلها.

وأوضح شحاتة أن تلك الخطوة الخدمية تأتي ضماناً لإزالة المعوقات والصعوبات التي تواجه المعلمين مع دراسة وبحث أي مقترحات مقدمة من المعلمين في جميع ربوع مطروح لدعم العملية التعليمية والاستفادة منها في تطوير منظومة التعليم.

وأشار إلى حرص تعليم مطروح على نجاح عمل وحدة التواصل مع المعلمين وفقا لتوجيهات اللواء خالد شعيب قائد الأقليم وفي ضوء إطار اهتمام الوزارة بالمعلمين وأهمية دورهم الأصيل في تطوير منظومة التعليم وتيسيرًا لهم.