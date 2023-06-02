القبض على مستريحة جديدة بسوهاج بتهمة الاستيلاء على 2 مليون جنيه

قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، بالتنسيق والاشتراك مع ضباط مباحث الأموال العامة، بإلقاء القبض على موظفة تقيم دائرة مركز المراغة شمال المحافظ، لقيامها بالنصب على عدد من الأشخاص، والحصول منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 2 مليون و50 ألف جنيه لتوظيفها في مجال تجارة الأراضي والاستثمار العقاري مقابل أرباح نصف سنوية.

بداية الواقعة، عقب تلقي الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بورود محضر أحوال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، منطقة جنوب الصعيد، يتضمن بلاغ مواطن، حاصل على دبلوم تجارة و13 آخرين، ويقيمون دائرة مركز المراغة، بتضررهم من موظفة، وتقيم دائرة مركز المراغة، لقيامها بالنصب عليهم والحصول منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 2.050.000 (مليونان وخمسون ألف جنيه)، لتوظيفها فـي مجال تجارة الأراضي والاستثمار العقاري مقابل أرباح نصف سنوية إلا أنها لم تفي بوعدها أو رد المبالغ المالية.

باتخاذ الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة، تم ضبط المتهمة وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة وتعهدت برد المبالغ المالية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.