محافظ بني سويف يكلف رؤساء المدن ببحث مشكلات المواطنين والعمل على حلها

كلّف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، رؤساء المدن والقرى بالقرب من المواطنين والوقوف على احتياجاتهم ومشكلاتهم، والعمل بحسب المتاح من إمكانات على توفيرها وحلها، وسرعة التعامل والتجاوب مع شكاوى المواطنين وسرعة عرضها في حالة عدم القدرة على الحل، وإعلام المواطن بما تم تنفيذه.

وأكد ضرورة الحرص بأن يكون المواطن نفسه شريكًا في الحل، وأن معيار نجاح واختيار وبقاء رؤساء الوحدات المحلية هو النجاح في التعامل مع المشكلات والوعي الفعّال مع التطورات سواء على المستوى المحلي أو القومي.

والتقى هاني الجويلي، رئيس مركز ومدينة بني سويف، عددًا من المواطنين بدائرة المركز خلال اللقاء الأسبوعي لبحث الشكاوى، مستمعًا لمتطلباتهم، وتم حل بعض الشكاوى، موجهًا المختصين بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في البعض الآخر من الشكاوى، وهي عبارة عن شكاوى إشغالات وتجديد ترخيص، واستكمال رخص مباني وغيرها، كما تم متابعة الموقف التنفيذي لإنشاء مشروع معرض شباب مصر.

وأسفرت الجهود التي نفذتها الوحدة المحلية عن رفع القمامة والمخلفات من شارع بورسعيد وكوبري ميدان حارث وكورنيش النيل وطريق السادات وموقع الصهاريج بعزبة بلبل وشارع عبدالسلام عارف، وشارع أحمد عرابي، وشارع الروضة، فضلًا عن أعمال التجميل وقص وتهذيب الأشجار والمساحات الخضراء بمناطق متفرقة من المدينة، وجمع المخلفات والقمامة المنزلية وتمهيد الطرق المؤدية إلى القرى.