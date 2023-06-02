ارتفاع حصيلة توريد القمح في الدقهلية إلى 321151 طنا

قال السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية ، إنه تم توريد 321 ألفا و151 طنا من القمح حتى الآن لمواقع التخزين بأنحاء المحافظة، وسط تدابير احترازية.

وأضاف وكيل وزارة التموين في الدقهلية، في بيان له اليوم الجمعة، أن عمليات التوريد تتم بسلاسة في جميع مواقع التخزين، وأن العمل مستمر في العطلات والأعياد الرسمية، لافتا إلى أن اللجان تعمل اليوم بكامل طاقتها في كل مواقع التخزين من الثامنة صباحا وحتى السابعة مساء.

وأشار إلى أن المواقع التخزينية التي تم اعتمادها كمراكز تجميع بالمحافظة تبلغ سعتها التخزينية 272 ألف طن، شملت ثلاث صوامع تابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، 2 صومعة لشركة المطاحن و23 شونة للبنك الزراعي المصري و9 شون لشركة مطاحن شرق الدلتا، مشيرا إلى أن كل موقع به لجنة، وأكد أن الجميع يعمل على قدم وساق من كافة الجهات المشاركة.

وأهاب وكيل الوزارة بالمزارعين والتجار للمساهمة في توريد القمح، إلى أقرب صومعة أو شونة وذلك للمشاركة في الحفاظ على الأمن الغذائي.