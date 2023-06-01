"شهادات من ثورة 30 يونيو".. أولى حلقات "الشاهد" مع محمد الباز (بث مباشر)

يقدم موقع "الدستور" بثا مباشرا لانطلاق أولى حلقات برنامج "الشاهد"، مع الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز.

ويقدم برنامج "الشاهد"، توثيق أحداث ثورة 30 يونيو، عبر شهادات عدد من الشخصيات التي شاركت في صناعة القرار إبان الثورة، وكانت شاهدة على كل تفاصيلها وأحداثها.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور.