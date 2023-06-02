السعودية وأمريكا: نحث طرفى الصراع فى السودان على الالتزام بجدية بوقف النار

دعت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، طرفي الصراع بالسودان على دعم الجهود الإنسانية لحماية المدنيين، مطالبة طرفي الصراع في السودان على الألتزام بجدية وقف النار.

وتابع البيان السعودي الأمريكي، أنه بمجرد أن تتضح جدية طرفي الصراع سنكون مستعدين لمناقشة حل تفاوضي، حيث تعد الانتهاكات في السودان أضرت بالمدنيين وإيصال المساعدات لهم.

وتعرب السعودية وأمريكا عن قلقهما من الانتهاكات لوقف النار بالسودان، معربين عن قلقهما من انتهكات الطرفين لإعلان جدة، فضلا عن الانتهاكات الجسيمة لوقف اطلاق النار.

وأعلنت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية يوم الخميس تعليق محادثات جدة، مشيرين إلى "الانتهاكات الخطيرة المتكررة" لوقف إطلاق النار قصير المدى ووقف إطلاق النار الأخير من قبل الأطراف المتحاربة في السودان.

وانتقدت واشنطن والرياض، في بيان مشترك، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لانتهاكاتهما لوقف إطلاق النار، والتي أعاقت إيصال المساعدات الإنسانية التي تمس الحاجة إليها للمدنيين.

ودعت الولايات المتحدة والسعودية كلا الطرفين إلى الامتثال لالتزاماتهما بحماية المدنيين السودانيين وكذلك تمديد وقف إطلاق النار لمدة خمسة أيام في 29 مايو الماضي.

وجاء في البيان المشترك: "أبلغ الميسرون الأطراف بالخطوات التي سيتعين عليهم اتخاذها لإثبات التزامهم الجاد بمحادثات جدة".

وقالت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية إنهما على استعداد لاستئناف محادثات جدة "بمجرد أن يتخذ الطرفان الخطوات اللازمة".

وانتقد الاثنان القوات المسلحة السودانية ومراسلون بلا حدود، الذين "يدّعون تمثيل مصالح الشعب السوداني، لكن أفعالهم زادت من معاناتهم وعرّضت الوحدة الوطنية والاستقرار الإقليمي للخطر".

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت الولايات المتحدة عقوبات على شركات تابعة للجيش وقوات الدعم السريع.

واندلع القتال بين طرفي النزاع في السودان منذ 15 أبريل الماضي، ويتعرض المدنيون في العاصمة السودانية الخرطوم للعديد من المخاطر.