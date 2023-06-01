الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رونالدو يحسم قراره بشأن الاستمرار فى الدورى السعودى

رونالدو
رونالدو

كشف كريستيانو رونالدو خطوته المقبلة ومستقبله مع فريق النصر السعودي بعد انتهاء موسم 2022 - 2023.

وقال رونالدو، خلال حوار أجراه بشأن تجربته في المملكة العربية السعودية واللعب بالدوري السعودي " كنت متوترا قليلا في أول يوم لي هنا، خاصة أن الملعب كان ممتلئًا بالجماهير وكنت مع عائلتي وفي بيئة جديدة، الآن الوضع مختلف تمامًا وأنا أكثر استرخاء".

أضاف "أتذكر أول يوم، لقد كان تقديمي مذهلاً للغاية وكان يومًا مميزًا لهم أيضًا ليس فقط للجماهير ولكن لعائلتي أيضًا".

وتابع "بالنسبة لي هذه واحدة من أفضل لحظاتي في كرة القدم، وعندما يتم تقديمي بهذا الشكل تكون دومًا الذكريات جيدة".

وعن شعوره عقب انتهاء الموسم وعدم الفوز بأي ألقاب مع النصر، تحدث رونالدو " توقعاتي كانت مختلفة قليلاً، لقد توقعت الفوز بشيء ما هذا العام لكن ليست الأمور تسير على النحو الذي تريده أو تفكر فيه".

وأكمل "في بعض الأحيان تصبح بحاجة إلى الصبر والمثابرة والاستمرارية لتحقق أفضل الأشياء، وتحسن الفريق كثيرا في الأشهر الأخيرة".

وعن موقفه بشأن البقاء من عدمه، قال " بالنسبة للعام المقبل، لدي نظرة إيجابية ولدي الثقة بأن الأشياء ستتغير وسنكون أفضل وسأعمل مع اللاعبين على تحقيق ذلك".

أخبار كريستيانو رونالدو الدوري السعودي النصر السعودي

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