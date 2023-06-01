وجدي زين: مصر قبل 30 يونيو كانت في حالة فوضى واضطراب وخراب

قال الدكتور وجدي زين، الكاتب الصحفي، إن مصر قبل 30 يونيو كانت في حالة فوضى واضطراب وخراب.

وأضاف زين خلال لقائه ببرنامج الحياة اليوم، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر فضائية الحياة، أننا بعد 30 يونيو انتقلنا من مكانة إلى أخرى، لافتًا إلى أنه خلال التسع سنوات الماضية حدث الكثير من التطورات الكبيرة، حيث أن الدولة المصرية بعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي لمقاليد حكم البلاد خلال هذه الفترة، لم يشتغل عشوائي، مؤكدًا أنه عمل على وضع مشروع وطني مصري.

وأوضح أن المشروع الوطني المصري، شمل نقطتين رئيسيتين؛ الأولى متمثلة في الحرب على الإرهاب، أما الثانية تتمثل في الحرب من أجل التنمية، لافتاً إلى أن مصر في هذا التوقيت خاضت حربين في توقيت واحد، لا يوجد دولة جبارة تستطيع أن تقوم بهما، حتى أن العالم كله كان ينظر لنا بنظرة استخفاف، "فهل نريد محاربة الإرهاب، أم نريد عمل تنمية؟"

وتابع: "بفضل الله تعالى وصلابة الشعب المصري والتفافه حول قيادته السياسية، استطاعت مصر أن تحقق هذين الإنجازين".