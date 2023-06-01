الخميس 01 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير الصحة الأسبق يكشف تفاصيل المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي

الدكتور عادل العدوي
الدكتور عادل العدوي

كشف الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الطبي الأفريقي، تفاصيل المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي، قائلًا: "إن مصر كانت أكبر دولة في العالم تعاني من فيروس سي، حيث كانت الفيروسات الكبدية منتشرة في القارة الإفريقية، وكان فيروس B، هو أكثر فيروس من الفيروسات الكبدية منتشرًا في القارة الإفريقية".

وأضاف العدوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر فضائية الحياة، أن خبرة مصر في المكافحة والترصد والإجراءات الوقائية لمكافحة الفيروسات بصورة عامة، والفيروسات الكبدية بصورة خاصة، هي خبرة مقدمة للقارة الأفريقية تحت أمر الأشقاء الأفارقة منذ أن اجتازت مصر هذه المحنة، وهو ما أعلن عنه في النسخة الأولى من المؤتمر الأفريقي الذي عقد في العام الماضي في نفس التوقيت، للإقبال الكبير الذي كان على النسخة الأولى التي عقدت في العام الماضي، والإقبال الكبير من الاتحاد الأفريقي، والمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض، والأشقاء في كل الهيئات الإفريقية التي حضروا المؤتمر، حيث  كان هناك تأكيد منذ نهاية المؤتمر الماضي أن يعقد هذا المؤتمر في نفس التوقيت في كل عام، وهذه هي النسخة الثانية.

وأشار إلى أنه يتم تقديم جلسات علمية متنوعة لتخصصات متعددة، لكن تصب في إيجاد حلول للمشاكل المتأصلة في القارة الأفريقية، مثل الأوبئة، انتشار الأمراض المعدية، كيفية رفع مستوى الممارسة الصحية في القارة الإفريقية. 

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