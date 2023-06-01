في الاتجاهين.. غلق كلي بمحور 26 يوليو أعلى نفق وادي النيل

أعلنت محافظة الجيزة أنه في إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع المونوريل خط 6 أكتوبر بداية من محطة وادى النيل بالمهندسين - حتى المدينة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر والقيام بالأعمال التحضيرية لاستلام موقع أعمال محطة مونوريل وادي النيل والكائنة بمحور 26 يوليو مما يستلزم إزالة كبارى المشاة المتعارضة مع المشروع.

أشارت محافظة الجيزة، في بيان اليوم إلى أن الأمر يستلزم إجراء غلق كلى بمحور 26 يوليو في الاتجاهين أمام حركة المرور لإزالة كوبرى المشاه الثاني الكائن بالاتجاه القادم من كوبرى 15 مايو اتجاه ميدان لبنان و6 أكتوبر تحديدًا أعلى نفق وادى النيل نظرًا لوقوف معده من الحجم الكبير ونش رفع عملاق) وذلك لمدة يوم واحد فقط ابتداءً من الساعة ١٢ صباح يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٣/٦/٢ حتى الساعة ١٢ ظهراً بنفس اليوم الجمعة الموافق ٢٠٢٣/٦/٢.

وكلف محافظ الجيزة رئيس حي العجوزة بالمتابعة الميدانية للأعمال والتنسيق مع الجهات المنفذة لإزالة أي معوقات، لافتًا إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بتنفيذ التحويلة المرورية الآتية:-

اولاً: الاتجاه القادم من ميدان لبنان ومناطق ٦ أكتوبر اتجاه نادى الزمالك وكوبرى ١٥ مايو

- حركة المركبات القادمة من هذا الإتجاه وترغب بالسير اتجاه كوبرى ١٥ مايو ومناطق المهندسين تقوم بالدخول الى الطريق الداعم لمحور ٢٦ يوليو الذى تم تمهيده ورفع كفاءته .

۲ - استكمال السير بالطريق الداعم حتى فتحة الخروج للعودة مرة أخري الى مسار محور ٢٦ يوليو وصولاً الى كوبرى ١٥ مايو ومناطق المهندسين .

ثانياً : الاتجاه القادم من نادى الزمالك وكوبرى ١٥ مايو اتجاه ميدان لبنان ومناطق ٦ أكتوبر

١- حركة المركبات القادمة من هذا الإتجاه وترغب بالسير اتجاه ميدان لبنان ومدينة ٦ أكتوبر تقوم بالدخول الى الطريق الداعم لمحور ٢٦ يوليو الذى تم تمهيده ورفع كفاءته

٢ - استكمال السير بالطريق الداعم حتى فتحة الخروج للعودة مرة الى مسار محور ٢٦ يوليو وصولاً الى ميدان لبنان ومدينة ٦ أكتوبر.

وأكدت المحافظة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط منطقة الأعمال لتسهيل حركة سير المركبات.