والدة محمد عبد الوهاب تُشارك في حفل افتتاح فرع الأهلي بالتجمع الخامس

شاركت والدة لاعب الأهلي الراحل محمد عبد الوهاب، في فعاليات افتتاح فرع النادي الجديد بالتجمع الخامس.

وافتتح مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اليوم الخميس، الفرع الرابع للنادي بحضور عدد كبير من رموز النادي السابقين والشخصيات الهامة.

ويشهد فرع النادي الأهلي بالتجمع الخامس طفرة هائلة على المستويين الإنشائي والخدمي، سواء فيما يتعلق بالمبنى الاجتماعي على مسطح 1000 متر بالإضافة إلى مبنى غرف خلع الملابس.

كما يشهد الفرع طفرة فيما يتعلق بمبنى أكاديمية الكرة بالإضافة إلى ملاعب كرة السلة وكرة اليد والكرة الطائرة، إضافة إلى ملاعب الخماسي وملعبي نجيل صناعي للأكاديمية.

كما تم أيضًا الانتهاء من منطقة “أكوا بارك” ألعاب مائية بالنادي وكافة المنشآت.