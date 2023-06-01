محمد الباز: كتاب "اغتيال الشرق" لـ بسيوني كشف عن أمور كثيرة جدا

قال الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن محمود بسيوني كتب مقالات كان بها تصريحات معينة أو رؤية معينة وقرأت في سياقها، ولكن حين جمعت هذه المقالات في كتاب تحت عنوان عبقري هو "اغتيال الشرق" كشفت عن أمور كثيرة جدا.

وأضاف خلال إدارته لفعاليات ندوة كتاب "اغتيال الشرق" للكاتب الصحفي محمود بسيوني رئيس تحرير موقع مبتدأ: "بسيوني دخل في مسألة حقوق الإنسان من الباب الإنساني، فحقوق الإنسان المفترض ألا يتم المتاجرة بها أو تسييسها ولا يتم استخدامها لتحقيق أغراض معينة، ولكن حين نتحدث عن حقوق الإنسان فنحن نتحدث عن إقرار حقوق الإنسان كما اتفق عليها.

وتابع: “قدرنا في مصر أننا ندفع الكثير من الفواتير”.

وفي كتابه “اغتيال الشرق” تحدث محمود بسيوني وتطرق لملفات شديدة التعقيد، وركز على الحضارة الغربية باعتبارها رافدًا للتقدم وليس للانسحاق.

كما تطرق الكاتب إلى كيفية تقدم الغرب بقيادة تيار الديمقراطيين فى الولايات المتحدة، ثقافيا، واقتصاديًا، وعسكريا، وأيضا تحركات الناتو، والتحرش بالصين فى مضيق تايوان، والإصرار على انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلنطى العسكرى.

كما تحدث عن التعامل مع المعونات العسكرية والاقتصادية المقدمة للدول النامية، على أنها أداة تأديب للأنظمة والحكومات المتمسكة بسيادتها، إضافة إلى أنه يناقش وهم شعارات حقوق الإنسان لدى الغرب، حيث أشار إلى أن الحضارة الغربية يجب أن تكون مصدرا للاستفادة وليس أداة للانسحاق دون وعى أو تفكير.

ويرى محمود بسيونى فى كتابه أن الحرب الروسية الأوكرانية من جهة، وفوز جورجيا ميلونى برئاسة إيطاليا من جهة أخرى، أحداث زلزلت الاتحاد الأوروبي، الذى وجد نفسه فى موقع لا يحسد عليه، وكيف أن الحرب الروسية الأوكرانية كشفت عن تناقضات لدى الغرب الذى تغنى بحقوق الإنسان وانتقد العديد من دول العالم خصوصا الدول العربية، لتأتى الحرب الروسية وتكشف عن تناقضات الغرب.