الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بعد نجاح الغزالة رايقة.. محمد أسامة يطرح أغنية "عشمه قاتله"

محمد أسامة
محمد أسامة

عبر قناته الرسمية على موقع تداول الفيديوهات الشهير يوتيوب، طرح المطرب الصغير محمد أسامة، اغنية تحمل أسم عشمه قاتله، بعد نجاح أغنية الغزالة رايقة.

ويعتبر “عشمه قاتله”، العمل الثانى لمحمد اسامة بعد نجاح الغزالة رايقة، وتحمل توقيع أيمن عز، وألحان محمود شحاته.

كلمات الأغنية

"جالي تاني ليه وعشمه قاتله،،انا مش هفضل قاعدلوا 
لو قلبي زمان سكتله،،كان باقي في يوم عليه
بابي مقفول مش بواربه،،ولا برجع للي سايبه
.مين ينفع اشوف مصايبه،،؟،،وارحب تاني بيه
عمرنا ما نكون للناس الفاضيين سد خانات
ونشرف ناس تعيش جنبنا حكايات
واللي بيخسرنا بجد بنقفل بابنا وراه
بطلنا نطبطب ع اللي ماشوفناش فيهم خير
الناس الطيبة والجدعان في حياتنا كتير
ومفيش واحد في الدنيا دي مش بتبان نواياه
في الشده اللي احنا فيها ،،عشان ارجع تاني ليه 
قلبي انا كان شايفه دنيا،،مابخلش عليه بثانيه 
ومبديش فرصه تانيه ،،للي بهون   عليه"

يوتيوب عشمه قاتله الغزالة رايقة أيمن عز عزيز الشافعي

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