الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الأرصاد" تحذر من طقس الغد وتوجه نصائح لمرضى الجيوب الأنفية

مرضى الجيوب الأنفية
مرضى الجيوب الأنفية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن سوء الأحوال الجوية سيستمر حتى غدًا على جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى نشاط الرياح المحملة بالأتربة، سيكون على أغلب المحافظات الشمالية ومدن القناة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد، والسواحل الشمالية وبعض المناطق في القاهرة الكبرى.

سوء الأحوال الجوية

وأكدت الدكتورة منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "البيت" المذاع عبر فضائية "الناس"، أن سرعة الرياح تجاوزت 55 كيلو مترًا، بالإضافة إلى سحب رعدية، مما عطل الرؤية الأفقية.

وتابعت: "درجات الحرارة ستظل مرتفعة غدًا وأمطار خفيفة ورعدية، ومع يوم السبت يختلف الجو وتنخفض درجات الحرارة، ومتوقع أن تصل 34 على القاهرة الكبرى، مع توقف الأتربة والرياح".

تحذير المواطنين

واستطردت: "على المواطنين وخاصة مرضى الجيوب الأنفية عدم الخروج من المنزل، مع الإكثار من شرب المياه وتجنب التعرض لأشعة الشمس وقت الظهيرة".

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

منار غانم الأرصاد استمرار سوء الأحوال الجوية قناة الناس حالة الطقس

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