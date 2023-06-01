الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

شاهد.. عاصفة ترابية تجبر محال السويس على غلق أبوابها (صور)

العاصفة الترابية
العاصفة الترابية في السويس

أجبرت عاصفة ترابية ضربت مدينة السويس، الخميس، أصحاب المحال التجارية على غلق الأبواب بعد انتشار الغبار وتعذر الرؤية في شوارع بلد الغريب.

سارع المتواجدون في الشوارع بمحاولة الرجوع لمنازلهم للاحتماء من العاصفة الترابية التي هبت على جميع مناطق السويس، عصر اليوم.

ولجأ قائدو السيارات للتوقف عن القيادة ببعض الطرق تفاديا لوقوع أي حوادث بسبب الزحام بأغلب الشوارع الرئيسية بسبب قلة توافر المواصلات.

وشهدت ماكينات الصراف الآلي الموجودة بمحيط البنوك وبالميادين العامة تزاحمًا ملحوظًا، بسبب حرص المواطنين على سحب ما يكفيهم من أموال تحسبا لاستمرار موجة الطقس السيئ.

وشهد موقف الأقاليم بمنطقة السلام حالة من الركود بسبب توقف سيارات السفر بين السويس والمحافظات المجاورة بسبب استحالة الرؤية الأفقية على الطرق السريعة.

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مصر السويس العاصفة الترابية الطقس الغبار

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