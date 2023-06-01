تقلبات جوية.. رياح وأمطار متوسطة تضرب الإسكندرية (صور)

تعرّضت مدينة الإسكندرية، مساء الخميس، لسقوط أمطار بين متوسط إلى غزيرة على أنحاء متفرقة المحافظة، فيما صحبها موجة رعدية ببعض المناطق بعروس المتوسط.

وجاء طقس اليوم بالإسكندرية، غائم وممطر حيث غطت الغيوم المحملة بالأترية صباح اليوم سماء المدينة الساحلية فضلاً عن تساقطت الأمطار الخفيفة حتى ظهر اليوم على معظم أنحاء المحافظة.

أشار بيان هيئة الأرصاد الجوية إلى أن الإسكندرية تتعرض اليوم لتكاثر بعض السحب المنخفضة يصاحبها سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا، يصاحب ذلك نشاط للرياح تكون مثيرة للاتربة وتصل سرعتها من 40-45 كم /ساعة.

وأعلنت هيئة الأرصاد اتباع بعض النصائح العامة خلال طقس اليوم وهى:

١- عدم التعرض المباشر للأشعة الشمس، خاصة فى ساعات الذروة من الساعة 12 مساءً إلى الرابعة مساءً.

٢- الإكثار من تناول السوائل الباردة والمياه.

٣- ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة.

٤- على مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر ارتداء الكمامات أثناء الخروج.

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