الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير يوضح دور ثورة 30 يونيو في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة

ثورة يونيو
ثورة يونيو

كشف الدكتور سامح نعمان، استشاري الطاقة الجديدة والمتجددة، عن دور ثورة 30 يونيو في تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إنه منذ 2013 عملت مصر في الاتجاهين الأفقي والرأسي لمقاومة عجز الـ6 جيجا والذي كان سببه عدم تواجد الوقود الكافي لتشغيل محطات الطاقة سواء من غاز أو سولار.

وأضاف أن مصر عملت علي توفير الوقود والصيانة اللازمة لمحطات الوقود، موضحاً أن الدولة تسعى لزيادة محطات الطاقة الكهربائية وبالفعل قامت بعمل 3 محطات الموجودين في البرلس والعاصمة الإدارية وبني سويف.

وأشار إلى أنه تم ترسيم الحدود في البحر المتوسط لاستخراج الغاز، مع وجود الترسيم بدأت مصر تعرض على الشركات العالمية لاستخراج الغاز أو الاستكشاف للغاز في البحر المتوسط، حتى وصلت مصر إلى أن أصبحت محور عالمي للطاقة من خلال مشروعات الربط الكهربائي مع 3 قارات.

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