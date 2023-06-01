"معًا هنقدر".. مبادرة لتدريب العاملين على لغة الإشارة للتعامل مع ذوي الاحتياجات

أعلنت محافظة السويس، اليوم، تدشين مبادرة «معًا هنقدر»، تنفيذًا لتوجيهات ورعاية اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس.

وعقد خالد سعداوي، السكرتير العام لمحافظة السويس اجتماعًا لتدشين مبادرة معًا هنقدر لدعم ذوي الاحتياجات بالسويس.

وأعلن بيان صادر عن محافظة السويس أن المبادرة ينظمها المركز التكنولوجي بديوان عام محافظة من خلال تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية بجميع الأحياء والمديريات والجهات المعنية علي لغة الإشارة لتسهيل تقديم جميع الخدمات للمواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم.

حضر تدشين المبادرة كل من اللواء أيمن عبد الحميد، مساعد مدير الأمن، وإيناس أحمد مدير المركز التكنولوجى بديوان عام محافظة السويس ورؤساء الاحياء ومديري التربية والتعليم والتضامن والقوى العاملة والتموين والتربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم ورئيس إتحاد الجمعيات الأهلية ومدير وحدة السكان بالمحافظة ومنسقي المبادرة.

خلال الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة عمل دورات تدريبية أساسية للعاملين لتعلم لغة الإشارة وكيفية التعامل مع فئة ذوى الاحتياجات الخاصة والاستعانة بمدربين خبراء ومتخصصين في لغة الإشارة لتدريب بالاحياء والمديريات الخدمية وبعض الجهات الأمنية.

وأكد السكرتير العام تضافر كل الجهود ومشاركة الجهات المعنية بالمبادرة بالتنسيق مع المركز التكنولوجي بالمحافظة لتقديم الدعم اللازم، بهدف خدمة متميزة للمواطنين وبشكل اسرع لتوفير الجهد والوقت.

وأشار إلى ضرورة وجود منسق لكل الجهات المعنية بالتدريب لتسهيل التواصل لتوفير مدربين لتعلم لغة الإشارة وترشيح عدد من العاملين من كل المديريات والاحياء للحصول على الدورة التدريبية.

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