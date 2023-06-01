محافظ مطروح يهنئ محمد الباز بمناسبة عيد الإعلاميين الـ89

بعث اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الخميس، برقية تهنئة إلى الإعلامي د. محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، والمذيع بقناة النهار بمناسبة عيد الإعلاميين الـ89.

جاء في نص البرقية: "تهدي محافظة مطروح لسيادتكم تحية تقدير وإعزاز.. ويسعدني ويشرفني أن أتقدم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن جميع الأجهزة التنفيذية والشعبية وجميع مواطني محافظة مطروح بأخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة عيد الإعلاميين الـ89 مع تأكيدنا على الدعم الدائم لرسالتكم الإعلامية السامية وإيماناً بالدور الهام للإعلام المقروء والمسموع والمرئي في التعبير عن اهتمامات واحتياجات المجتمع المحلى وتعزيز الوعي بين المواطنين والمشاركة الفاعلة في جهود التنمية نحو مستقبل أفضل لمصرنا الغالية في ظل القيادة الرشيدة والحكيمة لابن مصر البار الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية".

في السياق، حرص محافظ مطروح، أمس، على تهنئة جميع الإعلاميين بمطروح بمناسبة عيدهم الـ89، احتفالاً بذكرى انطلاق بث الإذاعة المصرية في ٣١ مايو ١٩٣٤، وكذلك الذكرى الثانية والثلاثون لإنشاء إذاعة مطروح الإقليمية، وذلك بمكتبة مصر العامة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة ومدير عام إذاعة مطروح الإقليمية وعدد من العاملين بها ومديري مكاتب الصحف الورقية والمواقع الإلكترونية ومراسلي عدد من القنوات التلفزيونية.