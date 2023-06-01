الخميس 01 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يهنئ محمد الباز بمناسبة عيد الإعلاميين الـ89

د.محمد الباز
د.محمد الباز

بعث اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الخميس، برقية تهنئة إلى الإعلامي د. محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، والمذيع بقناة النهار بمناسبة عيد الإعلاميين الـ89.

جاء في نص البرقية: "تهدي محافظة مطروح لسيادتكم تحية تقدير وإعزاز.. ويسعدني ويشرفني أن أتقدم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن جميع الأجهزة التنفيذية والشعبية وجميع مواطني محافظة مطروح بأخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة عيد الإعلاميين الـ89 مع تأكيدنا على الدعم الدائم لرسالتكم الإعلامية السامية وإيماناً بالدور الهام للإعلام المقروء والمسموع والمرئي في التعبير عن اهتمامات واحتياجات المجتمع المحلى وتعزيز الوعي بين المواطنين والمشاركة الفاعلة في جهود التنمية نحو مستقبل أفضل لمصرنا الغالية في ظل القيادة الرشيدة والحكيمة لابن مصر البار الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية".

في السياق، حرص محافظ مطروح، أمس، على تهنئة جميع الإعلاميين بمطروح بمناسبة عيدهم الـ89، احتفالاً بذكرى انطلاق بث الإذاعة المصرية في ٣١ مايو ١٩٣٤، وكذلك الذكرى الثانية والثلاثون لإنشاء إذاعة مطروح الإقليمية، وذلك بمكتبة مصر العامة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة ومدير عام إذاعة مطروح الإقليمية وعدد من العاملين بها ومديري مكاتب الصحف الورقية والمواقع الإلكترونية ومراسلي عدد من القنوات التلفزيونية.

الأجهزة التنفيذية الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور الدكتور محمد الباز الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عيد الاعلاميين محافظ مطروح مطروح يوم

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني عبر الدستور برقم الجلوس

الأول الابتدائى.. لينك تقديم المدارس الحكومية للعام الدراسى الجديد 2023-2024

ظهرت بـ85.1%.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة الترم الثاني برقم الجلوس

وصول السيدة انتصار السيسى وزوجة بايدن لحفل زفاف ولى العهد الأردنى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يوصى ولى عهد المملكة الأردنية بأن «تظل مخافة ربنا بين عينيه»

سامح الأسوانى

الغاز والاستقطاب الاقتصادى

محمد العسيري

فى مقام فتحى عبدالسميع

وائل لطفي

المعارضة على طريقة «خالتى بمبة»

ماجد حبته

مصر وبنك التنمية الجديد

محاسن السنوسي

الأغبياء لا يستحقون الذكاء الاصطناعى

مدحت بشاى

أسامة عكاشة.. والحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

ثقافة القاهرة وثقافات الأقاليم

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنون نفذوا 492 اعتداء خلال مايو الماضى

منظمة حقوقية تكشف عن مخططات إسرائيلية لمضاعفة عدد المستوطنين في القدس

أبو الغيط: اتفقت مع رئيس الوزراء الفلسطيني على فضح ممارسات الحكومة الإسرائيلية