خبير اقتصادي: الدولة عملت بمنهجية في تطوير مجالات الإنفاق الاستثماري

علق الدكتور محمد الكيلاني، على قرارات الدولة المصرية بزيادة اندماج القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن مجلة الأيكونوميست تشيد بقرارات الدولة المصرية لتحسين الاستثمار وبيئة العمل.

وأضاف أن أي مردود استثماري الدولة تسعي لتحقيقه بشكل أساسي يكون بناء على دراسات وتقييمات مبدأية، موضحاً أن الدولة كل فترة تقوم بدراسة للمعوقات الاقتصادية على المدى القصير والطويل.

وأشار إلى أن الدولة تعمل بمنهجية في الفترة السابقة في الاعتماد بشكل رئيسي على تطوير مجالات الإنفاق الاستثماري، لأن أي مرودو استثماري وتوسع أفقي أو رأسي يعتمد بشكل رئيسي على تقييم المستثمر الأجنبي.