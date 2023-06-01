امتحان فورى لمحو أمية 114 مواطنًا من أهالى "بنجر السكر" بالإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تنفيذ رؤية الدولة نحو رفع كفاءة العنصر البشري، حيث كلف المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة ورئيس اللجنة الإشرافية العليا لمحو الأمية، بالاستمرار في تفعيل مبادرة “قرى ونجوع بلا أمية” .

وواصلت إدارة شئون الطلاب برئاسة الدكتورة رحاب فريد وبحضور 10 أفراد من لجان الممتحنين والمساهمة في ملحمة القضاء على الأمية والوصول إلى "محافظة بلا أمية"، حيث تم عقد امتحان فوري لعدد 114 مواطنا من أهالي قرية التنمية ببنجر السكر إحدى القري التابعة لمركز ومدينة برج العرب الذين يجيدون القراءة والكتابة؛ للوقوف على مدى قدرتهم ومدي احتياجهم للتعليم والالتحاق بفصول محو الأمية وإعطائهم الفرصة للتعلم.

أوضحت المهندسة جيهان مسعود، أنه في ضوء تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، فإننا نستهدف القضاء على الأمية بمحافظة الإسكندرية، وذلك بزيادة فصول محو الأمية وخاصة في القرى والنجوع والأماكن النائية على مستوى الأحياء تيسيرًا على المواطنين.