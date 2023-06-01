جامعة عين شمس تنافس بمرشح على جائزة الأمير ماهيدول التايلاندي

أعلن مكتب الجوائز بجامعة عين شمس، أن الجامعة تنافس هذا العام بأحد المرشحين من كلية الدراسات العليا للطفولة في مجال الصحة العامة والطب الوقائي والوبائيات والذي استوفى جميع بياناته للجائزة على قاعدة بيانات الجامعة للجوائز في المجال المرشح عليه وجميع متطلبات الترشح والمتابعة مع مكتب الجوائز في جميع الإجراءات والخطوات وتم تقديم جميع أشكال الدعم الفنى للمرشح من خلال مكتب الجوائز وجميع فريق العمل المعاون حتى الحصول على خطاب الترشح المعتمدة من معالي رئيس الجامعة، بعد إغلاق باب الترشح لجائزة الأمير ماهيدول التايلاندي 2023 " في مجالى الطب والصحة العامة، وذلك في 31 مايو 2023.

http://www.princemahidolaward.org

يأتي هذا ضمن التشجيع والدعم الذي توليه الجامعة في مجال الجوائز من معالي أ.د. محمود المتيني رئيس الجامعة ، والدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث لما لهذا المجال من أهمية في تحقيق الريادة والتميز للجامعة.

وللتواصل مع مكتب الجوائز بجامعة عين شمس لتقديم الدعم الفنى عبر البريد الإليكتروني:

[email protected]

وللتقدم على قاعدة بيانات الجامعة للجوائز يتم التعبئة للرابط:

https://staff.asu.edu.eg/ar/award-apply

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