الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

نصائح لمرضى الجيوب الأنفية لتجنب آثار العاصفة الترابية

التهاب الجيوب الأنفية
التهاب الجيوب الأنفية

يعاني العديد من مرضى الجيوب الأنفية أثناء العواصف الترابية المصاحبة بالرمال التي تزيد من حدة أعراض التهاب الجيوب الأنفية خاصة لدى مرضى الحساسية، نتيجة التهاب الغشاء المخاطي الرقيق المبطن للحجيرات الأربعة المملوءة بالهواء داخل عظام الوجه والتي تسمى بالجيوب الأنفية.

وتعرضت محافظة القاهرة، الخميس لعاصفة ترابية وسقوط أمطار رعدية أدت إلى حجب الرؤية على الطرق، مع ارتفاع درجات الحرارة  لأكثر من 40 درجة مئوية.

◘ أهم النصائح لمرضي الجيوب الأنفية 

• استنشاق البخار واستخدم وعاء من الماء الساخن مع منشفة فوق رأسك يساعدك في ترقيق المخاط وتسهيل تصريفه

• ارتداء الكمامة حال الاضطرار إلى الخروج أثناء العاصفة.

• المحلول الملحي بالماء للأنف باستخدام البخاخات يساعد في تصريف الأنف أو ماء البحر.

• يجب وصف المضادات الحيوية إذا استمرت الأعراض لفترة طويلة.

• عدم الخروج من المنزل أثناء العاصقة الترابية؛ حتى لا يتأذي مريض الجيون الأنفية. 

• استخدام زيت الأوريجانو الذي يعد من خصائص محددة مضادة للالتهابات كتخفيف التورم في تجاويف الأنف وتسهيل تدفق المخاط في الممرات الأنفية بحرية. 

• النوم والرأس مرتفع.

أعراض التهاب الجيوب الأنفية

ألم الأذن

الصداع

ألم الفك العلوي والأسنان

السعال أو النحنحة

التهاب الحلق

رائحة الفم الكريهة

الإرهاق  

أعراض حساسية الصدر 

ومن أعراض حساسية الصدر:

 ضيق التنفس

السعال المتكرر 

الخنقة 

عدم القدرة علي التنفس أقناء إستنشاق دخان أو أتربة 

النوم المتقطع وعدم الراحة

وحذرت هيئة الأرصاد من وجود رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وخليج السويس وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ارتداء الكمامة أعراض التهاب الجيوب الأنفية التهاب الجيوب الأنفية التهابات ارتفاع درجات الحرارة ارتداء الكمام

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