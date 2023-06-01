الخميس 01 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

تعرف على أبرز الضيوف الدوليين بحفل زفاف الأمير الحسين

زفاف الأمير حسين
زفاف الأمير حسين

لا صوت يعلو فوق صوت حفل زفاف الأمير الحسين، بعد ساعات، ستتجه أنظار العالم لحفل زفاف ملكي في الأردن، سيتزوج ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني من الآنسة رجوة آل سيف، ابنة رجل الأعمال السعودي خالد آل سيف. 

 

الزفاف ليس فقط احتفالًا بالحب والسعادة، بل أيضا تعبيرًا عن التاريخ والتراث والثقافة للشعب الأردني والعائلة المالكة الهاشمية. ففي السطور التالية، نستعرض أبرز تفاصيل هذا الحدث المهم، من مراسم عقد القران إلى الموكب الملكي الأحمر، ومن أبرز الضيوف المدعوين للحفل، وفقًا لما ذكر موقع " people".

 

عطلة رسمية في الأردن 

زفاف الأمير الحسين ورجوة آل سيف سيقام مساء اليوم، الخميس 1 يونيو 2023، في قصر زهران، حيث سيتم عقد القران بحضور عدد من الضيوف من الدول العربية والأجنبية.

 

بعد انتهاء مراسم عقد القران، سيخرج الموكب الأحمر من قصر زهران إلى قصر الحسينية، حيث سيتسنى لآلاف الأردنيين المشاركة في الاحتفال ضمن مسار الموكب.

 

في قصر الحسينية، سيقيم الملك عبدالله والملكة رانيا حفل استقبال بمناسبة الزفاف تتبعه مأدبة عشاء رسمية للضيوف، حفل الزفاف ستتم إذاعته في بث مباشر على شاشات ضخمة في الميادين والشوارع الرئيسية في الأردن، كما ستكون هناك عطلة رسمية في البلاد.

 

أبرز الحضور:

من بين الشخصيات التي أكدت حضورها حفل الزفاف

من بريطانيا، سيحضر الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون، ومن الولايات المتحدة، ستحضر السيدة الأولى جيل بايدن زوجة الرئيس جو بايدن.

 

من هولندا، سيحضر الملك فيليم ألكساندر وزوجته الملكة ماكسيما وابنتهما وريثة العرش كاترينا أماليا، ومن السويد، ستحضر ولية عهد السويد الأميرة فيكتوريا وزوجها الأمير دانيال.

 

من النرويج، سيحضر ولي عهد النرويج الأمير هاكون، من الدنمارك، سيحضر ولي عهد الدنمارك فريدريك وزوجته الأميرة ماري، من اليابان، ستحضر الأميرة هيساكو وابنتها الأميرة تسوجوكو.

 

من رومانيا، ستحضر مارغريتا الوصية على عرش رومانيا وزوجها الأمير رادو، ومن لوكسمبورغ، سيحضر الأمير سباستيان ابن دوق لوكسمبورغ هنري وزوجته الملكة ماريا تيريزا، ومن إسبانيا، سيحضر ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس وزوجته الملكة صوفية.

عطلة رسمية في الأردن الأردن حفل زفاف الأمير حسين ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني رجوة آل سيف حفل الزفاف الملكي ابرز حضور حفل الزفاف الملكي

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني عبر الدستور برقم الجلوس

الأول الابتدائى.. لينك تقديم المدارس الحكومية للعام الدراسى الجديد 2023-2024

ظهرت بـ85.1%.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة الترم الثاني برقم الجلوس

رابط موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الإلكترونية للطلاب وأولياء الأمور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يوصى ولى عهد المملكة الأردنية بأن «تظل مخافة ربنا بين عينيه»

سامح الأسوانى

الغاز والاستقطاب الاقتصادى

محمد العسيري

فى مقام فتحى عبدالسميع

وائل لطفي

المعارضة على طريقة «خالتى بمبة»

ماجد حبته

مصر وبنك التنمية الجديد

محاسن السنوسي

الأغبياء لا يستحقون الذكاء الاصطناعى

مدحت بشاى

أسامة عكاشة.. والحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

ثقافة القاهرة وثقافات الأقاليم

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنون نفذوا 492 اعتداء خلال مايو الماضى

منظمة حقوقية تكشف عن مخططات إسرائيلية لمضاعفة عدد المستوطنين في القدس

أبو الغيط: اتفقت مع رئيس الوزراء الفلسطيني على فضح ممارسات الحكومة الإسرائيلية