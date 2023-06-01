تعرف على أبرز الضيوف الدوليين بحفل زفاف الأمير الحسين

لا صوت يعلو فوق صوت حفل زفاف الأمير الحسين، بعد ساعات، ستتجه أنظار العالم لحفل زفاف ملكي في الأردن، سيتزوج ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني من الآنسة رجوة آل سيف، ابنة رجل الأعمال السعودي خالد آل سيف.

الزفاف ليس فقط احتفالًا بالحب والسعادة، بل أيضا تعبيرًا عن التاريخ والتراث والثقافة للشعب الأردني والعائلة المالكة الهاشمية. ففي السطور التالية، نستعرض أبرز تفاصيل هذا الحدث المهم، من مراسم عقد القران إلى الموكب الملكي الأحمر، ومن أبرز الضيوف المدعوين للحفل، وفقًا لما ذكر موقع " people".

عطلة رسمية في الأردن

زفاف الأمير الحسين ورجوة آل سيف سيقام مساء اليوم، الخميس 1 يونيو 2023، في قصر زهران، حيث سيتم عقد القران بحضور عدد من الضيوف من الدول العربية والأجنبية.

بعد انتهاء مراسم عقد القران، سيخرج الموكب الأحمر من قصر زهران إلى قصر الحسينية، حيث سيتسنى لآلاف الأردنيين المشاركة في الاحتفال ضمن مسار الموكب.

في قصر الحسينية، سيقيم الملك عبدالله والملكة رانيا حفل استقبال بمناسبة الزفاف تتبعه مأدبة عشاء رسمية للضيوف، حفل الزفاف ستتم إذاعته في بث مباشر على شاشات ضخمة في الميادين والشوارع الرئيسية في الأردن، كما ستكون هناك عطلة رسمية في البلاد.

أبرز الحضور:

من بين الشخصيات التي أكدت حضورها حفل الزفاف

من بريطانيا، سيحضر الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون، ومن الولايات المتحدة، ستحضر السيدة الأولى جيل بايدن زوجة الرئيس جو بايدن.

من هولندا، سيحضر الملك فيليم ألكساندر وزوجته الملكة ماكسيما وابنتهما وريثة العرش كاترينا أماليا، ومن السويد، ستحضر ولية عهد السويد الأميرة فيكتوريا وزوجها الأمير دانيال.

من النرويج، سيحضر ولي عهد النرويج الأمير هاكون، من الدنمارك، سيحضر ولي عهد الدنمارك فريدريك وزوجته الأميرة ماري، من اليابان، ستحضر الأميرة هيساكو وابنتها الأميرة تسوجوكو.

من رومانيا، ستحضر مارغريتا الوصية على عرش رومانيا وزوجها الأمير رادو، ومن لوكسمبورغ، سيحضر الأمير سباستيان ابن دوق لوكسمبورغ هنري وزوجته الملكة ماريا تيريزا، ومن إسبانيا، سيحضر ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس وزوجته الملكة صوفية.