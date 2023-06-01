الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

انطلاق بطولة الأردن الدولية لتنس الطاولة الباراليمبي بمشاركة 14 مصريا

جانب من الحدث
جانب من الحدث

انطلقت اليوم منافسات بطولة الأردن الدولية لتنس الطاولة الباراليمبي، والتي تقام في الفترة من الأول إلى الثالث من شهر يونيو الجاري، بمشاركة 150 لاعبا ولاعبة من مختلف دول العالم، وهي إحدى الجولات التأهيلية لدورة الألعاب الباراليمبية باريس 2024.

ويشارك منتخبنا الوطني لتنس الطاولة الباراليمبي في البطولة ب 14 لاعبا ولاعبة هم سيد سيكا، سامح عيد، حسان حفني، عبد الرحمن عبد الوهاب، خالد عبد السلام، إبراهيم حمدتو، حسام حسني، أحمد المحصي، فايزة محمود، هناء حماد، فوزية الغمري، هاجر الدسوقي، سماح عبد العزيز ولمياء شحاتة. ويقود منتخبنا الوطني فنيا جمالا زينهم.

ويترأس بعثة منتخبنا الوطني المستشار عصام زيدان، عضو مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة، والمشرف على الباراليمبي بالاتحاد.

ويحرص الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة معتز عاشور على إعداد منتخبنا البارالمبي لتنس الطاولة لدورة الألعاب الباراليمبية باريس 2024، بالمشاركة في البطولات الدولية والجولات التأهيلية، لتأهيل أكبر عدد ممكن من اللاعبين للمشاركة في باراليمبياد باريس وتحقيق نتائج متميزة.

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300 ألف جنيه اتحاد تنس الطاولة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الاتحاد المصري لتنس الطاولة الألعاب الباراليمبية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور حسام الدين مصطفى

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