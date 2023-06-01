"من روح مصر".. على شاشة "الوثائقية" قريبًا

أعلنت قناة "الوثائقية" إنتاجها وعرضها سلسلة وثائقية تحمل اسم "من روح مصر". حلقات هذه السلسلة تصحب المُشاهد في رحلة قصيرة مشوقة نحو أصحاب مهن تُشكل في مجموعها نكهات طرقات المحروسة ودروبها وباحاتها الخلفية؛ من أصحاب محال الكشري والحواوشي إلى صُناع السبح والسجاد، ومن أصحاب محال الكباب وصُناع الطرابيش إلى النقاشين والنحاسين، ومن صُناع الزي الأزهري العريق إلى صُناع الخزف والفخار الأنيق، كل هؤلاء وغيرهم يروون قصصهم على نحو يسهم في توثيق الشخصية المصرية، وروحها الفريدة.

كما تعلن قناة "الوثائقية" إنتاجها وعرضها الفيلم الوثائقي "حرب الاستنزاف" في يونيو الجاري، هذا الفيلم الذي يوثق تفاصيل تلك الحرب التي خاضتها مصر في أعقاب نكسة يونيو 1967، وكيف استطاع الجيش المصري أن يستأنف المعركة ضد العدو في غضون أيام قليلة، بالموازاة مع عملية إعادة بناء القوات المسلحة على أسس علمية حديثة، كذلك يوثق الفيلم لعدد من البطولات والمعارك التي خاضها الجنود المصريون بطول الجبهة ضد العدو.

وينقسم فيلم "حرب الاستنزاف" إلى جزءين؛ يبدأ الجزء الأول من معركة "رأس العش"، كبداية لمرحلة الصمود، وصولًا إلى مرحلة الدفاع النشط، فيما يبدأ الجزء الثاني من معارك المدفعية المصرية على الجبهة، وعملية الثأر للشهيد البطل الفريق عبدالمنعم رياض، وصولًا إلى المرحلة الثالثة من الاستنزاف، تحت اسم "الردع"، ثم قبول مبادرة روجرز الثانية عام 1970، تأهبًا لحرب أكتوبر المجيدة.