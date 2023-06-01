إصابة 3 أشخاص وتحطم سيارتين أعلى كوبرى 6 أكتوبر (صور)

تسبب سقوط لوحة إعلانات ضخمة أعلى كوبري 6 أكتوبر في إصابة 3 أشخاص وتحطم سيارتين ودراجة نارية، تم نقل المصابين إلى المستشفى.

وشهد كوبري 6 أكتوبر واقعة مؤسفة بعد أن سقطت لافتة إعلانية ضخمة لتحطم 3 سيارات ملاكي ودراجة بخارية وتوقف حركة المرور أعلى الكوبري في الاتجاهين.

ورصدت الخدمات الأمنية التابعة للإدارة العامة لمرور القاهرة توقف حركة المرور أعلى كوبري 6 أكتوبر، وبالفحص تبين سقوط لافتة إعلانية ضخمة لتقطع نهر الكوبري في الاتجاهين ناحية محطة مترو الدمرداش وقبل الوصلة المعلقة للكوبري.

انتقل اللواء مؤمن سعيد، مدير مرور القاهرة ورجال المرور إلى مكان البلاغ، وتم غلق مطالع كوبري أكتوبر في جميع الاتجاهات، بينما يتم إجباري إنزال السيارات القادمة من مناطق الجيزة من أعلى الكوبري لحين التعامل مع البلاغ ورفع اللافتة بالونش العملاق.

في الوقت نفسه، تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين بعد انتشال 3 مصابين من داخل سيارة تم تحطيمها بينما يتم انتشال الأشخاص المتواجدين داخل السيارتين المحطمتين والدراجة البخارية.

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