الخميس 01 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 3 أشخاص وتحطم سيارتين أعلى كوبرى 6 أكتوبر (صور)

جريدة الدستور

تسبب سقوط لوحة إعلانات ضخمة أعلى كوبري 6 أكتوبر في إصابة 3 أشخاص وتحطم سيارتين ودراجة نارية، تم نقل المصابين إلى المستشفى. 

وشهد كوبري 6 أكتوبر واقعة مؤسفة بعد أن سقطت لافتة إعلانية ضخمة لتحطم 3 سيارات ملاكي ودراجة بخارية وتوقف حركة المرور أعلى الكوبري في الاتجاهين.

ورصدت الخدمات الأمنية التابعة للإدارة العامة لمرور القاهرة توقف حركة المرور أعلى كوبري 6 أكتوبر، وبالفحص تبين سقوط لافتة إعلانية ضخمة لتقطع نهر الكوبري في الاتجاهين ناحية محطة مترو الدمرداش وقبل الوصلة المعلقة للكوبري.

انتقل اللواء مؤمن سعيد، مدير مرور القاهرة ورجال المرور إلى مكان البلاغ، وتم غلق مطالع كوبري أكتوبر في جميع الاتجاهات، بينما يتم إجباري إنزال السيارات القادمة من مناطق الجيزة من أعلى الكوبري لحين التعامل مع البلاغ ورفع اللافتة بالونش العملاق.

في الوقت نفسه، تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين بعد انتشال 3 مصابين من داخل سيارة تم تحطيمها بينما يتم انتشال الأشخاص المتواجدين داخل السيارتين المحطمتين والدراجة البخارية.

0cb39f68-eab7-4b59-b767-4072047726f3
0cb39f68-eab7-4b59-b767-4072047726f3
0cccc871-61ef-470a-8580-258e3e560045
0cccc871-61ef-470a-8580-258e3e560045
538bd2f5-448f-416e-9e40-1fe7c56af69b
538bd2f5-448f-416e-9e40-1fe7c56af69b
e82b6c9e-426d-45ad-9024-076fe0ce4386
e82b6c9e-426d-45ad-9024-076fe0ce4386

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني عبر الدستور برقم الجلوس

الأول الابتدائى.. لينك تقديم المدارس الحكومية للعام الدراسى الجديد 2023-2024

ظهرت بـ85.1%.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة الترم الثاني برقم الجلوس

رابط موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الإلكترونية للطلاب وأولياء الأمور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يوصى ولى عهد المملكة الأردنية بأن «تظل مخافة ربنا بين عينيه»

سامح الأسوانى

الغاز والاستقطاب الاقتصادى

محمد العسيري

فى مقام فتحى عبدالسميع

وائل لطفي

المعارضة على طريقة «خالتى بمبة»

ماجد حبته

مصر وبنك التنمية الجديد

محاسن السنوسي

الأغبياء لا يستحقون الذكاء الاصطناعى

مدحت بشاى

أسامة عكاشة.. والحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

ثقافة القاهرة وثقافات الأقاليم

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنون نفذوا 492 اعتداء خلال مايو الماضى

منظمة حقوقية تكشف عن مخططات إسرائيلية لمضاعفة عدد المستوطنين في القدس

أبو الغيط: اتفقت مع رئيس الوزراء الفلسطيني على فضح ممارسات الحكومة الإسرائيلية