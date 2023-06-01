أمطار غزيرة على محافظة دمياط ضمن موجة الطقس السيئ

تعرضت محافظة دمياط، اليوم الخميس، لأمطار غزيرة شملت كافة أنحاء المحافظة، ضمن موجة الطقس السيئ الورياح الشديدة المثيرة للأتربة، التي تضرب أنحاء الجمهورية اليوم.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كشفت أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى موجة شديدة الحرارة، حيث للمرة الأولى فى ربيع 2023 متوقع أن تصل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى إلى 40 درجة مئوية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن البلاد تتعرض البلاد إلى منخفض حرارى (خماسيني) يومى الخميس والجمعة، يصاحبه رياح جنوبية غربية نشطة تعمل على رفع درجات الحرارة وإثارة الرمال والأتربة على أغلب الأنحاء وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 40 درجة والصغرى 27، والإسكندرية العظمى 37 والصغرى 25، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28.

في حين كشف تقرير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (World Meteorological Organization WMO) حول توقعاتها بارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية في السنوات الخمس المقبلة، تغذيها الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري وظاهرة النينو التي تحدث بشكل طبيعي، مشيرة إلى أن هذه الفترة (الممتدة من 2023 حتى 2027) ستكون بشكل شبه مؤكد أكثر فترة حارة يشهدها كوكب الأرض على الإطلاق، في ظل التأثير المشترك للغازات الدفيئة وظاهرة "إل نينيو" المناخية التي تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة.

أوضح التقرير أن هناك احتمال بنسبة 66% أن يكون المتوسط السنوي لدرجة الحرارة العالمية بين عامي 2023 و2027 أعلى بحوالي 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي لمدة عام واحد على الأقل، على أن تُصبح فترة الخمس سنوات ككل هي الأكثر دفئًا على الإطلاق.