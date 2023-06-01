الخميس 01 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

كيف تتعامل مع العاصفة الترابية؟ إرشادات مهمة للسائقين

العاصفة الترابية
العاصفة الترابية تصوير إسلام جمال

العاصفة الترابية ظاهرة طبيعية تحدث بين الحين والآخر، وتشكل خطرًا على الصحة والسلامة للأشخاص والممتلكات، لذلك يجب معرفة كيفية التعامل معها بشكل سليم، خاصة السائقين الذين يواجهون صعوبات في القيادة أثناء العاصفة، ويقدم خبراء بموقع "metro"  بعض الإرشادات المهمة للتعامل مع العاصفة الترابية للأشخاص في الطرقات والسائقين أيضًا.

 

كيف تتعامل مع العاصفة الترابية؟

للتعامل مع العاصفة الترابية، يجب اتباع بعض الإجراءات الوقائية، منها البقاء في المنزل قدر الإمكان، وتجنب التواجد في الأماكن المفتوحة أو المكشوفة.

 

ارتداء الكمامة في حال الخروج من المنزل، لمنع الأتربة من الدخول إلى الشعب الهوائية والجهاز التنفسي، وارتداء الملابس الثقيلة والمحكمة، وحماية العينين والأذنين بالنظارات الواقية أو قطعة قماش.

 

غسل اليدين باستمرار، وتجنب لمس العين أو الفم أو الأنف قبل تنظيفها جيدًا، للحد من خطر الإصابة بالفيروسات أو البكتيريا.

 

إغلاق النوافذ والأبواب في المنزل، وتجنب استخدام المكيفات أو الأجهزة التي تسحب الهواء من خارج المنزل، بالإضافة إلي شرب كمية كافية من الماء، وتناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات، لترطيب الجسم وتقوية المناعة.

 

نصائح للسائقين 

بالنسبة للسائقين، يجب اتخاذ بعض التدابير الإضافية لضمان سلامتهم على الطرق، منها قلل سرعة قيادة السيارة، وحافظ على مسافة آمنة بينك وبين باقي المركبات.

 

تجنب المناطق التي تتعرض لتراكم أو انجراف الرمال أو التراب على الطرق، أضئ مصابيح سيارتك، ولا تستخدم المصابيح ذات شدة عالية، لأنها قد تؤدي إلى انعكاسات خطيرة.

 

انسحب إلى جانب آمن من الطريق إذا كانت حالة الطقس سيئة جدًا، ولا تغادر سيارتك إلا إذا كان ضروريًا، والتواصل مع الأهل والأصدقاء للتأكد من سلامتهم ومشاركة المعلومات عن حالة الطقس والطرق.

 

الاستماع إلى الإذاعة أو متابعة الأخبار لمعرفة آخر التطورات والتحذيرات المتعلقة بالعاصفة الترابية، والحفاظ على بطارية الهاتف المحمول مشحونة، وإحضار شاحن إضافي في حال الخروج من المنزل.

 

التحقق من حالة السيارة قبل القيادة، والتأكد من سلامة الإطارات والفرامل والزجاج والمصابيح، وإبلاغ الجهات المسئولة عن أي حوادث أو مشكلات تحدث بسبب العاصفة الترابية، مثل سقوط أشجار أو أعمدة كهرباء أو تلف في البنية التحتية.

 

العاصفة الترابية كيف تتعامل مع العاصفة الترابية نصائح للسائقين للتعامل مع العاصفة الترابية الصحة والسلامة الإجراءات الوقائية الحفاظ على بطارية الهاتف

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني عبر الدستور برقم الجلوس

الأول الابتدائى.. لينك تقديم المدارس الحكومية للعام الدراسى الجديد 2023-2024

ظهرت بـ85.1%.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة الترم الثاني برقم الجلوس

رابط موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الإلكترونية للطلاب وأولياء الأمور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يوصى ولى عهد المملكة الأردنية بأن «تظل مخافة ربنا بين عينيه»

سامح الأسوانى

الغاز والاستقطاب الاقتصادى

محمد العسيري

فى مقام فتحى عبدالسميع

وائل لطفي

المعارضة على طريقة «خالتى بمبة»

ماجد حبته

مصر وبنك التنمية الجديد

محاسن السنوسي

الأغبياء لا يستحقون الذكاء الاصطناعى

مدحت بشاى

أسامة عكاشة.. والحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

ثقافة القاهرة وثقافات الأقاليم

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنون نفذوا 492 اعتداء خلال مايو الماضى

منظمة حقوقية تكشف عن مخططات إسرائيلية لمضاعفة عدد المستوطنين في القدس

أبو الغيط: اتفقت مع رئيس الوزراء الفلسطيني على فضح ممارسات الحكومة الإسرائيلية