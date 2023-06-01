كيف تتعامل مع العاصفة الترابية؟ إرشادات مهمة للسائقين

العاصفة الترابية ظاهرة طبيعية تحدث بين الحين والآخر، وتشكل خطرًا على الصحة والسلامة للأشخاص والممتلكات، لذلك يجب معرفة كيفية التعامل معها بشكل سليم، خاصة السائقين الذين يواجهون صعوبات في القيادة أثناء العاصفة، ويقدم خبراء بموقع "metro" بعض الإرشادات المهمة للتعامل مع العاصفة الترابية للأشخاص في الطرقات والسائقين أيضًا.

كيف تتعامل مع العاصفة الترابية؟

للتعامل مع العاصفة الترابية، يجب اتباع بعض الإجراءات الوقائية، منها البقاء في المنزل قدر الإمكان، وتجنب التواجد في الأماكن المفتوحة أو المكشوفة.

ارتداء الكمامة في حال الخروج من المنزل، لمنع الأتربة من الدخول إلى الشعب الهوائية والجهاز التنفسي، وارتداء الملابس الثقيلة والمحكمة، وحماية العينين والأذنين بالنظارات الواقية أو قطعة قماش.

غسل اليدين باستمرار، وتجنب لمس العين أو الفم أو الأنف قبل تنظيفها جيدًا، للحد من خطر الإصابة بالفيروسات أو البكتيريا.

إغلاق النوافذ والأبواب في المنزل، وتجنب استخدام المكيفات أو الأجهزة التي تسحب الهواء من خارج المنزل، بالإضافة إلي شرب كمية كافية من الماء، وتناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات، لترطيب الجسم وتقوية المناعة.

نصائح للسائقين

بالنسبة للسائقين، يجب اتخاذ بعض التدابير الإضافية لضمان سلامتهم على الطرق، منها قلل سرعة قيادة السيارة، وحافظ على مسافة آمنة بينك وبين باقي المركبات.

تجنب المناطق التي تتعرض لتراكم أو انجراف الرمال أو التراب على الطرق، أضئ مصابيح سيارتك، ولا تستخدم المصابيح ذات شدة عالية، لأنها قد تؤدي إلى انعكاسات خطيرة.

انسحب إلى جانب آمن من الطريق إذا كانت حالة الطقس سيئة جدًا، ولا تغادر سيارتك إلا إذا كان ضروريًا، والتواصل مع الأهل والأصدقاء للتأكد من سلامتهم ومشاركة المعلومات عن حالة الطقس والطرق.

الاستماع إلى الإذاعة أو متابعة الأخبار لمعرفة آخر التطورات والتحذيرات المتعلقة بالعاصفة الترابية، والحفاظ على بطارية الهاتف المحمول مشحونة، وإحضار شاحن إضافي في حال الخروج من المنزل.

التحقق من حالة السيارة قبل القيادة، والتأكد من سلامة الإطارات والفرامل والزجاج والمصابيح، وإبلاغ الجهات المسئولة عن أي حوادث أو مشكلات تحدث بسبب العاصفة الترابية، مثل سقوط أشجار أو أعمدة كهرباء أو تلف في البنية التحتية.