محافظ أسوان يشهد فعاليات الاحتفال بيوم إفريقيا 

شهد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، فعاليات الحفل الذي تم تنظيمه للوفد الدبلوماسي رفيع المستوى من سفراء الدول الإفريقية الصديقة والشقيقة بمناسبة الاحتفال "بيوم إفريقيا" الذكرى الستين لإنشاء منظمة الوحدة الإفريقية، والتي تم إنشاؤها في 25 مايو عام 1963، وتعديل المسمى في عام 2002 إلى الاتحاد الإفريقى بهدف توحيد دول القارة السمراء من خلال إيمان صادق بقدرة القارة الإفريقية على التوصل لرفاهيتها وتنميتها المستدامة، وليكون نموذجاً قوياً فى العلاقات الوطيدة التى تربط بيننا داخل قارتنا السمراء.

وخلال فعاليات الحفل الذى أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان أن أسوان يسعدها دائمًا احتضان الفعاليات المختلفة، خاصة التى تتم على مستوى قارتنا السمراء، ولاسيما أن أسوان كانت وستظل الباب الملكى لمصر، وجسر التواصل لإفريقيا عبر العصور.

ولفت إلى أن ما يقوم به الاتحاد الإفريقي من جهود بناءة يسهم في تعزيز أطر التعاون الدولي وتوطيد العلاقات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والتعليمية والثقافية والصحية بين الدول الأعضاء، وأيضًا الرعاية الاجتماعية والعلمية والتقنية وغيرها من سبل الرعاية لتحسين مستوى المعيشة للشعوب الإفريقية.

وتضمن فعاليات الاحتفال بيوم إفريقيا مراسم تكريم الجزائري السفير عبدالحميد بو زاهر، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي بجامعة الدول العربية بمناسبة انتهاء مهمته الدبلوماسية بمصر.

ويضم وفد السفراء الأفارقة 18 سفيرًا من دول الكونغو وكوت ديفوار وغينيا الاستوائية، وبوروندي وغانا، وتشاد والنيجر ومالى وتنزانيا ومالاوى وإثيوبيا وبوركينا فاسو وغينيا، فضلاً عن رئيس الوفد الدائم للاتحاد الإفريقى لدى جامعة الدول العربية، وأيضًا القائمين بأعمال سفارات ليبريا وكينيا والسنغال.

جاء ذلك بحضور عميد السفراء الأفارقة سفير دولة الكاميرون الدكتور محمدو لابارنج، وأيضًا الدكتور أيمن عثمان، رئيس جامعة أسوان، والمهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام، بالإضافة إلى القيادات التنفيذية الجامعية.

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