الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سقوط لافتة إعلانات أعلى كوبرى أكتوبر.. وتوقف تام بحركة المرور (صور)

سقوط لافتة إعلانات
سقوط لافتة إعلانات

تسببت العاصفة الهوائية التي شهدتها محافظة القاهرة قبل قليل، في سقوط لافتة إعلانات ضخمة أعلى كوبري 6 أكتوبر، ما تسبب في توقف تام للحركة المرورية في الاتجاهين. 

ودفعت الإدارة العامة لمرور القاهرة، بالخدمات المرورية إلى كوبري 6 أكتوبر أعلى مناطق رمسيس ووسط البلد، بالتزامن مع سقوط لوحة إعلانات ضخمة على الكوبري في اتجاه القادم من المهندسين إلى العباسية ومدينة نصر شرق وشمال القاهرة.

وتم الدفع بالأوناش التابعة لمحافظة القاهرة لرفع لافتة الإعلانات التي سقطت أعلى مناطق رمسيس في اتجاه مدينة نصر، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بسقوط لوحة إعلانات ضخمة أعلى كوبري أكتوبر.

وعلى الفور تم الدفع بأوناش وسيارات المرور إلى كوبري أكتوبر لتسيير حركة المرور باتجاه المهندسين، وتحويل الحركة المرورية على كوبري أكتوبر في الاتجاه القادم من المهندسين باتجاه شرق وشمال القاهرة بمدينة نصر والعباسية.

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