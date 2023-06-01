36 ألف دولار و10 متهمين.. القصة الكاملة للنصب على الفنان صبرى عبدالمنعم

تجري نيابة جنوب القاهرة تحقيقات موسعة مع 10 متهمين بالنصب والاحتيال على الفنان صبري عبدالمنعم، بمنطقة المقطم، والاستيلاء منه على شقة سكنية ملكه، وتمكنت من ضبط مرتكبي الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من الفنان صبري عبدالمنعم مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة قرر بتضرره من أحد الأشخاص وسيدة لقيامهما بالنصب والاحتيال عليه من خلال إيهامه ببيع شقة مملوكة له "كائنة بدائرة القسم" وتحرير توكيل لهما ببيع الشقة المشار إليها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى تبين من تحريات أجهزة وزارة الداخلية في القاهرة أن وراء ارتكاب الواقعة عدد 10 أشخاص"لعدد 5 منهم معلومات جنائية" ومن بينهم 4 محبوسين على ذمة قضية "نصب" تم استهداف باقي المتهمين وأمكن ضبط 4 منهم .

المتهمون

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وكذا قيامهم ببيع الشقة لأحد الأشخاص بموجب التوكيل المحرر مقابل مبلغ مالي اقتسموه فيما بينهم تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.

وكان اتهم الفنان صبري عبدالمنعم، مالكة شركة مقاولات وآخر، بالنصب عليه في مبلغ مليون و900 ألف جنيه، وذلك مقابل بيع شقة بمنطقة المقطم، حيث طلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على الملابسات.

وأمرت جهات التحقيق في القاهرة، باستدعاء المتهمين مالكة شركة مقاولات وآخر، للاستماع إلى أقوالهم فيما نسب اليهم من اتهامات، بالنصب على الفنان صبري عبدالمنعم في مبلغ مليون و900 ألف جنيه بأن أوهموه بشراء شقته بعقود موثقة وما أن تم توثيقها فروا هاربين بدون دفع المبلغ.

وكشفت تحقيقات جهات التحقيق في القاهرة، أن الفنان صبري عبدالمنعم يمتلك وحدة سكنية بمنطقة المقطم قام بعرضها للبيع وبالفعل التقي مالكة شركة مقاولات لشراء الشقة منه وأتفق معها على مبلغ مليون و900 ألف جنيه، وقام الطرفين بتحرير عقودا وما أن تم توثيقها حتى هرب المذكورين بدون دفع المبلغ.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة المقطم، تضمن ورود بلاغ من الفنان صبري عبدالمنعم 78 عاما، اتهم فيه كلا من ن. ع مالكة شركة مقاولات، وع. ط مساعدها، بالنصب عليه في شراء شقة سكنية بدائرة قسم المقطم وعدم سداد ثمنها على الرغم من توثيق عقود بيع الشقة.

وقرر الفنان صبري عبدالمنعم في المحضر الذي حرره، بقيامه ببيع الشقة السكنية إلى المذكورة مالكة شركة المقاولات، وذلك نظير مبلغ 36 ألف دولار من شركة المقاولات ملك المتهمة الأولى، حيث حررت له المتهمة ن. ع مالكة شركة المقاولات شيكا بنكيا بالمبلغ المتفق عليه 36 ألف دولار.