الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "صحة البحيرة" يشارك فى حملة للتبرع بالدم فى كنيسة العائلة المقدسة

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة

شارك الأستاذ الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة البحيرة، في حملة التبرع بالدم المقامة من المركز الإقليمي لنقل الدم بدمنهور، تحت إشراف الدكتورة ولاء أبوجاموس، داخل كنيسة العائلة المقدسة ومار جرجس بالخصمة مركز أبوالمطامير، بالتنسيق مع راعي الكنيسة القمص أبادير نصيف، والفريق الخدمي «قوة حب»، في إطار التعاون المثمر بين المركز الإقليمي لنقل الدم بدمنهور ومطرانية البحيرة وتوابعها.

وأثمرت الحملة عن تقدم 326 مواطنا للتبرع تم توقيع الكشف الطبي عليهم، وتم قبول 281 متبرعا وفقا لمعايير الجودة.

وقال الدكتور هانى جميعة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، إن استمرار حملات التبرع بالدم بنطاق المحافظة يأتى بالتزامن مع اليوم العالمي للتبرع بالدم، وتوفير دم آمن وكاف لجميع المرضى بالمحافظة.

وأكد «جميعة» أهمية التبرع بالدم والمشاركة في حملات التبرع لدورها المؤثر في إنقاذ ملايين الأرواح والمصابين، وضرورة العمل على رفع الوعي لدى أفراد المجمتع بثقافة التبرع بالدم.

وأشاد بالدور الإنساني والنبيل الذي يقوم به المتبرع بالدم لإنقاذ حياة المرضى انطلاقاً من الواجب الإنساني الذى يميز شعب مصر العظيم، وشكر القائمين على تنظيم الحملة، وجميع المتبرعين بالدم في جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة.

الأستاذ الدكتور الكشف الطب العائلة المقدسة الصحة والسكان اليوم العالمي للتبرع بالدم

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