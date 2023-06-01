الخميس 01 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة أسوان تشارك بفعاليات الاحتفال بـ"يوم أفريقيا"

وفد جامعة أسوان
وفد جامعة أسوان

شاركت جامعة أسوان بوفد برئاسة الدكتور أيمن محمود عثمان، رئيس جامعة أسوان، في فعاليات الاحتفال "بيوم إفريقيا" والذكرى الستين لإنشاء الاتحاد الأفريقي، والذي تستضيفه عاصمة الثقافة والاقتصاد والفنون والشباب العربي الإفريقي "أسوان"، تحت رعاية اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وبمشاركة عدد من الوفود الإفريقية رفيعة المستوى. 

وأكد الدكتور أيمن عثمان، رئيس الجامعة، على عراقة التاريخ والحضارة والعادات والتقاليد التي نشأت علي ضفاف نهر النيل التي تربط بين الشعوب الإفريقية، ودول حوض النيل، وأن هناك علاقات تربط بين مصر ودول إفريقيا من خلال التبادل الطلابي والعلمي بين جامعة أسوان والجامعات الإفريقية.

وأضاف أن هناك بروتوكولات علمية وبحثية وطبية بين جامعة أسوان وبين الجامعات الإفريقية، ويأتي ذلك في إطار اهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالقارة السمراء إفريقيا وخاصة في ظل ما تشهده دولة السودان الشقيق من ويلات الحرب مؤخرا، وفي ظل توجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بقبول الجامعات المصرية طلاب السودان، كان لجامعة أسوان وكلياتها دور بارز في استقبال طلاب جامعات السودان، كما قامت جامعة أسوان بإرسال عدد 4 قوافل طبية إلى دول مختلفة من قارة إفريقيا مثل دولة تنزانيا، دولة نيجيريا، دولة جيبوتي، ودولة السودان الشقيق.

وأشاد عثمان بالعلاقات المصرية الإفريقية، والتي تعيش أزهي عصورها في ظل التبادل العلمي والتشابك التجاري والاستثماري والاقتصادي علي مستوي كافة الأصعدة المختلفة.

IMG-20230601-WA0041
IMG-20230601-WA0041
IMG-20230601-WA0040
IMG-20230601-WA0040
IMG-20230601-WA0039
IMG-20230601-WA0039
اتحاد الأفريقي أسوان الاحتفال بيوم أفريقيا الاتحاد الافريقى الوفود الإفريقية سفراء الدول جامعة أسوان

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

رابط موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الإلكترونية للطلاب وأولياء الأمور

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني عبر الدستور برقم الجلوس

ظهرت بـ85.1%.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة الترم الثاني برقم الجلوس

الموعد النهائي لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الفيوم 2023 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يوصى ولى عهد المملكة الأردنية بأن «تظل مخافة ربنا بين عينيه»

سامح الأسوانى

الغاز والاستقطاب الاقتصادى

محمد العسيري

فى مقام فتحى عبدالسميع

وائل لطفي

المعارضة على طريقة «خالتى بمبة»

ماجد حبته

مصر وبنك التنمية الجديد

محاسن السنوسي

الأغبياء لا يستحقون الذكاء الاصطناعى

مدحت بشاى

أسامة عكاشة.. والحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

ثقافة القاهرة وثقافات الأقاليم

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنون نفذوا 492 اعتداء خلال مايو الماضى

منظمة حقوقية تكشف عن مخططات إسرائيلية لمضاعفة عدد المستوطنين في القدس

أبو الغيط: اتفقت مع رئيس الوزراء الفلسطيني على فضح ممارسات الحكومة الإسرائيلية