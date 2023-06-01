جامعة أسوان تشارك بفعاليات الاحتفال بـ"يوم أفريقيا"

شاركت جامعة أسوان بوفد برئاسة الدكتور أيمن محمود عثمان، رئيس جامعة أسوان، في فعاليات الاحتفال "بيوم إفريقيا" والذكرى الستين لإنشاء الاتحاد الأفريقي، والذي تستضيفه عاصمة الثقافة والاقتصاد والفنون والشباب العربي الإفريقي "أسوان"، تحت رعاية اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وبمشاركة عدد من الوفود الإفريقية رفيعة المستوى.

وأكد الدكتور أيمن عثمان، رئيس الجامعة، على عراقة التاريخ والحضارة والعادات والتقاليد التي نشأت علي ضفاف نهر النيل التي تربط بين الشعوب الإفريقية، ودول حوض النيل، وأن هناك علاقات تربط بين مصر ودول إفريقيا من خلال التبادل الطلابي والعلمي بين جامعة أسوان والجامعات الإفريقية.

وأضاف أن هناك بروتوكولات علمية وبحثية وطبية بين جامعة أسوان وبين الجامعات الإفريقية، ويأتي ذلك في إطار اهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالقارة السمراء إفريقيا وخاصة في ظل ما تشهده دولة السودان الشقيق من ويلات الحرب مؤخرا، وفي ظل توجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بقبول الجامعات المصرية طلاب السودان، كان لجامعة أسوان وكلياتها دور بارز في استقبال طلاب جامعات السودان، كما قامت جامعة أسوان بإرسال عدد 4 قوافل طبية إلى دول مختلفة من قارة إفريقيا مثل دولة تنزانيا، دولة نيجيريا، دولة جيبوتي، ودولة السودان الشقيق.

وأشاد عثمان بالعلاقات المصرية الإفريقية، والتي تعيش أزهي عصورها في ظل التبادل العلمي والتشابك التجاري والاستثماري والاقتصادي علي مستوي كافة الأصعدة المختلفة.

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