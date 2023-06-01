الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مانشستر يونايتد يقترب من حسم صفقة ماسون ماونت

ماسون ماونت
ماسون ماونت

يقترب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، من حسم صفقة جديدة لتدعيم صفوف الفريق، خلال فترة الميركاتو الصيفي.

مانشستر يونايتد يتوصل لاتفاق شفهي مع ماونت لضمه في الصيف

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "تيليجراف" البريطانية، فإن مانشستر يونايتد توصل لاتفاق مع النجم الإنجليزي ماسون ماونت، لاعب وسط تشيلسي، بشأن التعاقد معه في الصيف.

وأضافت الصحيفة أن الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، أبدى إعجابه بقدرات ماونت، ويرغب في الحصول على خدماته في الصيف، حيث توصل لاتفاق معه بشكل شخصي قبل التقدم بعرض رسمي.

وأشارت الصحيفة البريطانية في تقريرها، إلى أن ماونت رفض تجديد عقده مع تشيلسي، الأمر الذي قد يُقربه إلى مسرح الأحلام في مانشستر يونايتد.

وفي حال استمرار رفض ماونت تجديد عقده، فإن إدارة تشيلسي ستوافق على رحيله من أجل الاستفادة منه ماديًا بدلًا من رحيله بالمجان.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للاعب الوسط الإنجليزي، صاحب الـ24 عامًا، رفقة تشيلسي في يونيو 2024.

ويُعد ماسون ماونت محل اهتمام العديد من كبار الأندية الأوروبية الراغبة في الحصول على خدماته، على رأسها ناديا ليفربول وأرسنال الإنجليزيان.

يذكر أن فريق تشيلسي قد أعلن في وقت سابق، عن تعيين الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مديرًا فنيًا للفريق؛ بدءًا من الموسم الجديد 2023-2024 حتى عام 2025، خلفًا للمدرب المؤقت فرانك لامبارد. 

مانشستر يونايتد ماونت ماسون ماونت إريك تين هاج تشيلسى الميركاتو الصيفي

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