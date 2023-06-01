"القاهرة الإخبارية": وصول الوفود الرسمية إلى عمان لحضور حفل زفاف ولي عهد الأردن

بدأ قبل قليل، وصول الوفود الرسمية إلى المملكة الأردنية الهاشمية؛ لحضور حفل زفاف ولي عهد الأردن الأمير الحسين، ورجوة خالد آل سيف، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

ويُقام حفل الزفاف في قصر الحسينية بالعاصمة الأردنية عمان، فيما شهد مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة عمّان حركة نشطة للطائرات والمواكب الرسمية.

وتستعد المملكة الأردنية لتنفيذ عروض جوية، وألعاب نارية، وحفلات غنائية مجانية، كما احتفى الأردنيون بحفل ليله حناء العروس، الذي أطلقته الملكة رانيا وشقيقتا ولي العهد.