الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": وصول الوفود الرسمية إلى عمان لحضور حفل زفاف ولي عهد الأردن

الأمير الحسين
الأمير الحسين

بدأ قبل قليل، وصول الوفود الرسمية إلى المملكة الأردنية الهاشمية؛ لحضور حفل زفاف ولي عهد الأردن الأمير الحسين، ورجوة خالد آل سيف، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

ويُقام حفل الزفاف في قصر الحسينية بالعاصمة الأردنية عمان، فيما شهد مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة عمّان حركة نشطة للطائرات والمواكب الرسمية.

وتستعد المملكة الأردنية لتنفيذ عروض جوية، وألعاب نارية، وحفلات غنائية مجانية، كما احتفى الأردنيون بحفل ليله حناء العروس، الذي أطلقته الملكة رانيا وشقيقتا ولي العهد.

العاصمة الأردنية عمان ولي عهده الأمير الحسين الآنسة رجوة خالد آل سيف قصر الحسينية مطار الملكة علياء الدولي

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