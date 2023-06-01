الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة سوهاج 2023 عبر الدستور

الإعدادي
الإعدادي

ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، منذ قليل، وكثر التساؤل لمعرفة رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة سوهاج 2023 الترم الثاني، عقب اعتمادها رسميا من خلال المحافظ، في صباح اليوم الخميس.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة سوهاج 2023 الترم الثاني

وتقدم “الدستور” رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي في سوهاج بالفصل الدراسي الثاني بهذا التقرير.

وكان طلبة الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج قد قاموا بتأدية جميع امتحانات الدور الأول في الترم الثاني في الفترة بداية من يوم السبت الموافق 13 مايو 2023، وإلى يوم الخميس 18 من نفس الشهر.

واستغرقت كافة أعمال ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة سوهاج أسبوعين كاملين، وقد عملت خلالهما الكنترولات على القيام بالتصحيح لكافة كراسات إجابات الطلبة والقيام بمراجعتها ورصد الدرجات وأيضا القيام بالإعداد لكشوف النتيجة.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة سوهاج 2023 الترم الثاني برقم الجلوس عبر الدستور من هنا.

نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج 2023

اعتمد محافظ سوهاج، “اللواء طارق الفقي”، اليوم الخميس، نتائج الشهادة الإعدادية 2022-2023 لجميع امتحانات شهادة إتمام الدراسة في مرحلة التعليم الأساسي في دور مايو 2023.

ووجه الفقي بضرورة البذل للمزيد من الجهد للارتقاء في المنظومة التعليمية، وحث الطلاب على التفوق والنجاح، ومعربا عن شكره لجميع العاملين في التربية والتعليم على مجهوداتهم، منوها إلى أهمية دور التربية والتعليم بتخريج أجيال واعدة.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي سوهاج 2023

وكشفت محافظة سوهاج أن نتيجة الصف الثالث الإعدادي سوف تظهر إلكترونيا على “البوابة الإلكترونية الخاصة” بها قبل توزيعها على المدارس في مطلع الأسبوع المقبل.

موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس

بعد اعتمادها رسميًا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2023 برقم الجلوس

ويتاح لأولياء الأمور والطلبة الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي في محافظة سوهاج عبر المستندات الثلاثة التالية:

  • أولا: قم بالدخول بموقع وزارة التعليم العالي بمحافظة سوهاج من هنا.
  • ثانيا: ثم الضغط على كلمة “الخدمات الإلكترونية”.
  • ثالثا: قم باختيار قسم نتائج طلاب الشهادة الإعدادية.
  • رابعا: قم بالضغط على كلمة “نتيجة الشهادة الإعدادية” 2023.
  • خامسا: التسجيل برقم الجلوس أو من خلال الرقم القومي الخاص بالطالب.
  • سادسا: اضغط على كلمة «النتيجة» لكي تظهر أمامك درجات مواد الفصل الدارسى الثاني.
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