في إفصاح للبورصة.. تأجيل دعوى "كوبر للاستثمار" ضد مدينة مصر إلى 26 يوليو

أعلنت شركة مدينة مصر (مدينة نصر للإسكان والتعمير سابقًا) تأجيل الدعوى المقامة من “كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري” (العقارية للبنوك الوطنية للتنمية)، رقم 4572 لسنة 2019 مدني كلي شمال القاهرة المقامة ضد شركة مدينة نصر إلى جلسة 26 يوليو المقبل.

جاء ذلك في بيان للبورصة من شركة “كوبر للاستثمار”، اليوم الخميس.

وتتضمن الدعوى المطالبة بكامل المستحقات المالية للشركة العقارية للبنوك والبالغة 42 مليون جنيه عن مشروع إنشاء 32 عمارة بمدينة السادس من أكتوبر.