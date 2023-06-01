ضبط سيدة بتهمة تعدد الأزواج في قنا

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، سيدة وزوجها الثاني بتهمة تعدد الأزواج بإحدى قرى مركز الوقف، شمالي محافظة قنا.

كانت البداية عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة الوقف بتغيب فتاة فجأة قبل حفل زفافها بأيام بإحدى قرى مركز الوقف.

وتبين بعد الفحص أن المتغيبة التي تبلغ من العمر 21 عامًا، هربت مع آخر لإرغامها على عقد قرانها من أحد أقاربها، وعند عودتها أعلنت زواجها عرفيًا فتقرر حبسها وزوجها الثاني بعد رفع دعوى ضدهما من الزوج الأول.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.