الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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10 سنوات على ثورة 30 يونيو.. القناة الأولى تعرض إنجازات قطاع الزراعة

إنجازات قطاع الزراعة
إنجازات قطاع الزراعة

كشفت القناة الأولى الفضائية المصرية عن جهود الدولة المصرية في جميع القطاعات المختلفة منذ ثورة 30 يونيو 2013.

وأشارت إلى أنه بعد مرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو نتج تلك عن الثورة إعادة بناء الدولة المصرية في كل القطاعات، خاصة قطاع الزراعة والذي يعد من أهم القطاعات التي حدثت فيها طفرة غير مسبوقة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين المصريين.

ومنذ عام 2014 اهتمت مصر بالقطاع الزراعي خاصة وأن الدولة كان لها رؤية استباقية بعيدة المدى لأهمية العمل وبذل الجهد في القطاع الزراعي بالشكل الذي يحقق للمصريين الأمن الغذائي ويوفر السلع الأساسية.

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