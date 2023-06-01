الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"تموين بورسعيد" تتابع توافر السلع التموينية لدى البدالين

محمد عوض
محمد عوض

قام محمد عوض، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، بجولة مفاجئة على المخابز والبدالين التموينيين؛ للتأكيد على توافر كافة السلع التموينية وتلبية احتياجات المواطنين من صرف المقررات التموينية.

وكشف عوض عن أن المديرية اتخذت كافة التدابير الخاصة بصرف المقررات التموينية المدعمة لـ164 ألف أسرة بورسعيدية من أصحاب البطاقات التموينية.

وتأكد عوض من انتظام سير العمل بالمخابز البلدية، وأن المخابز تعمل بشكل طبيعى وبصورة سلسة وسريعة، وتوافر كافة المقررات التموينية الاستراتيجية من السكر والأرز والزيت.. إلخ، الخاصة بمنظومة الصرف على البطاقات التموينية الذكية بالمجمعات.

كانت قد بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، صرف مقررات شهر يونيو لصالح 64 مليون مواطن مقيدين على 23 مليون بطاقة، بالإضافة إلى المستفيدين من المنحة الاجتماعية الاستثنائية والبالغ عددهم 36 مليون مواطن من الفئات الأولى بالرعاية، وعبر 40 منفذا على مستوى الجمهورية.

وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ثبات أسعار السلع التموينية على البطاقات للشهر الجديد، حيث تم توفير 31 صنفا أساسيا ضمن احتياجات المواطنين بالمنافذ، لافتاً إلى أن هناك توجيهات لشركتي الجملة (العامة والمصرية) بمتابعة توافر السلع بصورة مستمرة.

وأشار الوزير إلى أن قيمة السلع التي يتم توفيرها شهريا تبلغ 4 مليارات جنيه، بالإضافة إلى 833 مليون جنيه لحزمة الدعم الإضافي.

وأوضح أن هناك متابعة مستمرة من جانب الوزارة على منافذ السلع التموينية من البقالين ومشروع جمعيتي، ومطابقة السلع التي تم صرفها من مخازن شركات الجملة وما يتم توفيره لأصحاب البطاقات طبقا للاستعاضة الخاصة لكل تاجر، وذلك قبل بداية صرف مقررات الشهر لتمكين المواطنين من صرف السلع دون أى شكاوى.

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