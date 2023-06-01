الخميس 01 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 287 شيكارة دقيق بلدي مدعم وتحرير 187 محضرًا تموينيًا بالمنوفية

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية وبالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية والجهات الأمنية والمعنية، جهودها المكثفة في شن الحملات التفتيشية المفاجئة على المنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأسفرت الحملات اليوم الخميس، عن تحرير 187 محضرًا تموينيًا، تنوعت ما بين 82 محضر مخالفات مخابز، و105 محاضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار.

وأشار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية أنه من أهم القضايا التموينية التي تم ضبطها، تحرير محضر جنح بسرس الليان ضد صاحب مخبز بلدي بناحية شارع علي بن أبي طالب لقيامه بالتصرف في كمية قدرها 287 شيكارة دقيق بلدى مدعم مخصص للمخابز البلدية بقصد إعادة بيعه في السوق السوداء والتربح بدون وجه حق.

كما تم تحرير محضر جنح بمنوف ضد المدير المسؤول عن محل لتجارة الأعلاف الحيوانية بناحية فيشا الكبرى وضبط طنيّ كسب بذرة قطن بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي.

وشدد محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري لتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكل المحلات العامة والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

اشتراط اشتراطات استغلال المواطنين احتكارية الاشتراطات الالتزام استغلال أبو ليمون

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني عبر الدستور برقم الجلوس

ظهرت بـ85.1%.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة الترم الثاني برقم الجلوس

برقم الجلوس فقط.. "الدستور" تنشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة سوهاج الآن

"الدستور" يكشف الأسماء.. الزمالك يستقر على رحيل 10 لاعبين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يوصى ولى عهد المملكة الأردنية بأن «تظل مخافة ربنا بين عينيه»

سامح الأسوانى

الغاز والاستقطاب الاقتصادى

محمد العسيري

فى مقام فتحى عبدالسميع

وائل لطفي

المعارضة على طريقة «خالتى بمبة»

ماجد حبته

مصر وبنك التنمية الجديد

محاسن السنوسي

الأغبياء لا يستحقون الذكاء الاصطناعى

مدحت بشاى

أسامة عكاشة.. والحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

ثقافة القاهرة وثقافات الأقاليم

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد 5 من عناصر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فى غارة إسرائيلية

مستوطنون إسرائيليون يعتدون على أملاك فلسطينية بالضفة الغربية

فلسطين: إسرائيل ترد على ضعف المواقف الدولية بتحويل "حومش" إلى مستعمرة