ضبط 287 شيكارة دقيق بلدي مدعم وتحرير 187 محضرًا تموينيًا بالمنوفية

تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية وبالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية والجهات الأمنية والمعنية، جهودها المكثفة في شن الحملات التفتيشية المفاجئة على المنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأسفرت الحملات اليوم الخميس، عن تحرير 187 محضرًا تموينيًا، تنوعت ما بين 82 محضر مخالفات مخابز، و105 محاضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار.

وأشار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية أنه من أهم القضايا التموينية التي تم ضبطها، تحرير محضر جنح بسرس الليان ضد صاحب مخبز بلدي بناحية شارع علي بن أبي طالب لقيامه بالتصرف في كمية قدرها 287 شيكارة دقيق بلدى مدعم مخصص للمخابز البلدية بقصد إعادة بيعه في السوق السوداء والتربح بدون وجه حق.

كما تم تحرير محضر جنح بمنوف ضد المدير المسؤول عن محل لتجارة الأعلاف الحيوانية بناحية فيشا الكبرى وضبط طنيّ كسب بذرة قطن بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي.

وشدد محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري لتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكل المحلات العامة والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.