مصرع مواطن فى تصادم سيارة مع دراجة نارية بالإسماعيلية

لقى مواطن مصرعه بسبب تصادم سيارة مع دراجة نارية على محور 30 يونيو طريق الصالحية بعد مفارق الصالحية اتجاه الإسماعيلية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى حميات الإسماعيلية تحت تصرف النيابة العامة.

البداية بتلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من اللواء هنري إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، مفاده ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة مع دراجة نارية على محور 30 يونيو طريق الصالحية الإسماعيلية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بسيارة إسعاف، بإشراف الدكتور مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية، إلى مكان الحادث الذي أسفر عن مصرع مواطن مقيم فاقوس شرقية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى حميات الإسماعيلية تحت تصرف النيابة العامة.

جار تحرير المحضر اللازم بالحادث، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق والتصريح بدفن جثمان المتوفى.