الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

جثة سيدة مجهولة تثير الذعر بين المواطنين في السيدة زينب

جثة سيدة
جثة سيدة

صرّحت نيابة السيدة زينب بدفن جثة سيدة في العقد الرابع من عمرها تم العثور على جثتها ملقاة في الشارع بمنطقة السيدة زينب، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

واستعان رجال المباحث بخبراء الأدلة الجنائية لإجراء معاينة لجمع الأدلة ورفع البصمات من على ملابس المجني عليها.

وتحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة على كاميرات المراقبة بمحيط العثور على جثة سيدة في العقد الرابع من عمرها ومجهولة الهوية بمنطقة السيدة زينب، لفحصها للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتلقى اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة السيدة زينب يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة سيدة داخل بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة في العقد الرابع من عمرها بمنطقة السيدة زينب، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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