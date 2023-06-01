الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

البنك المركزي: 1.1 مليار دولار زيادة في رصيد الاحتياطي الأجنبي

البنك المركزي
البنك المركزي

كشف أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي،  اليوم الخميس، عن تحقيق رصيد الاحتياطي الأجنبي لدى البنك ارتفاعًا بلغ 1.1 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2022 وحتى مارس 2023.

وبحسب التقرير الصادر عن البنك المركزي، يصل رصيد الاحتياطي بهذا الارتفاع، إلى 34.4 مليار دولار بنهاية مارس، بما يغطي 5.6 شهور واردات سلعية.

وبلغت الأصول الاحتياطية الرسمية نحو 32.4 مليار دولار بنهاية فبراير 2023، بزيادة نحو 8 مليون دولار، بينما ارتفعت الأصول الأخرى بالنقد الأجنبي بمقدار 1.7 مليار دولار، لتبلغ 7.8 مليار دولار بنهاية فبراير 2023.

وكشف البنك المركزي، أن صافي الاحتياطيات الدولية يشير (NIR) إلى الأصول الخارجية بالعملات الأجنبية المختلفة القابلة للتداول التي تحتفظ بها مصر خارج حدودها لتوفير التأمين والسيولة اللازمة للدولة لضمان وفائها بالتزاماتها.

كما أنها تُستخدم كصمام أمان يحد من الآثار السلبية الناجمة عادة عن الأزمات الاقتصادية الخارجية، والتي قد تؤثر على ميزان المدفوعات. ويعد البنك المركزي المصري الجهة المنوطة بإدارة الاحتياطيات الدولية.

وللاحتياطيات الرسمية أهمية بالغة في دعم مجموعة واسعة من الأهداف في الدولة بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر:

-تعزيز ودعم الثقة في السياسات النقدية وإدارة سعر الصرف.

-الحد من التعرض للتقلبات في القطاع الخارجي الناتجة عن الصدمات الخارجية السلبية عن طريق ضمان سيولة الاحتياطيات الدولية.

-العمل على رفع مستوى ثقة الأسواق في قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.

-الاحتفاظ باحتياطيات لمواجهة الأزمات المحلية أو حالات الطوارئ.

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